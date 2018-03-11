Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116915
ALTIN
162.249
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2741
EURO
4.6962
Malatyaspor 0- Fenerbahçe 2
Malatyaspor 0- Fenerbahçe 2
Kayserispor evinde galip
Kayserispor evinde galip
Beşiktaş-Bayern Münih maçının biletleri genel satışta
Beşiktaş-Bayern Münih maçının biletleri genel...
Göztepe evinde kazandı
Göztepe evinde kazandı
Ampute Milli Takımı'nın oyuncusu Türkmen: Adımızı dünyaya duyuracağız
Ampute Milli Takımı'nın oyuncusu Türkmen:...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan,12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan,12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

11 Mart 2018 Pazar 16:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstiklal Marşı 97 yıl önce yazılsa da idealleri, hedefleri bakımından aslında milletimizin tarihi kadar köklü; ufku, kapsayıcılığı, kurucu metin vasfıyla geleceğimizi şekillendirecek kadar yenidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, İstiklal Marşı'nın cephede kahraman ordunun azmi ve inancı, Anadolu topraklarında aziz milletin kararlılığı ve vatan aşkıyla kaleme alındığını belirterek marşı "kurucu bir metin" olarak nitelendirdi.

İstiklal Marşı'nın İstiklal Harbi sürerken yazıldığını, adeta harbe yön verdiğini ve Türkiye'nin istikametini belirlediğini vurgulayan Erdoğan, mesajında, "İstiklal Marşı ülkemizin kuruluşu esnasında tam manasıyla 'yol haritası' işlevi görmüştür. İstiklal Harbi'ni yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesi, kararlılığı; askerimizin cephedeki fedakarlığı, azmi, vatan aşkı İstiklal Marşı'na çok net yansımıştır." ifadelerine yer verdi.

"Milletimiz İstiklal Marşı'mızı ilelebet muhafaza edecektir"

Erdoğan, milletin değerlerinin, medeniyet birikiminin, inancının ve tarihteki yürüyüşünün İstiklal Marşı'nın mısralarında vücut bulduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı 97 yıl önce yazılsa da idealleri, hedefleri bakımından aslında milletimizin tarihi kadar köklü; ufku, kapsayıcılığı, kurucu metin vasfıyla geleceğimizi şekillendirecek kadar yenidir. Tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere, birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan aziz milletimiz, inanıyorum ki Akif'in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu değerlerimize her zaman sahip çıkacak; ortak sesimiz, ortak vicdanımız olan İstiklal Marşı'mızı ilelebet muhafaza edecektir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 97. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Muhabir: Özcan Yıldırım


Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanİstiklal Marşı'nın Kabulünün 97'nci YılıTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk özel jeti İran'da düştü
Türk özel jeti İran'da düştü
Diyarbakır TOKİ ile hayat buldu
Diyarbakır TOKİ ile hayat buldu
Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Uslu: 157 danışma hattı 10 binden fazla mülteciyi ölümden kurtardı
Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Uslu: 157 danışma hattı 10 binden fazla mülteciyi ölümden kurtardı
YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetleri ÖSO'ya direnemedi
YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetleri ÖSO'ya direnemedi
FETÖ ajandasındaki şifreler çözülmeye çalışılıyor
FETÖ ajandasındaki şifreler çözülmeye çalışılıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
'Gurbet Kuşları' belgeseline Külliye'de gala
'Gurbet Kuşları' belgeseline Külliye'de gala
Fikriye ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sevinci
Fikriye ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sevinci

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim