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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede dün akşam vefat eden sosyolog ve siyaset bilimci Prof. Dr. Mardin'in oğlunu arayarak, taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede dün akşam vefat eden sosyolog ve siyaset bilimci Prof. Dr. Mardin'in oğlunu arayarak, taziyelerini iletti.

07 Eylül 2017 Perşembe 13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin ailesine taziye telefonu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede dün akşam vefat eden ve siyaset bilimi ile sosyolojinin üstatlarından biri olarak değerlendirilen Prof. Dr. Şerif Mardin'in ailesini telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, merhumun oğlu Osman Mardin'i bugün telefonla aradı.

Prof. Dr. Mardin'in vefatının kendisini de derinden üzdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve üniversite camiasına başsağlığı diledi.

Erdoğan, Türkiye'nin ve dünyanın önemli bir bilim adamını kaybettiğini vurgulayarak, Mardin'in, geride bıraktığı kıymetli eserler sayesinde gelecek kuşaklar tarafından da daima hayırla yad edileceğine dikkati çekti.

Osman Mardin'in de ailenin acılarını paylaşmasından ve duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını ifade ettiği öğrenildi.

Muhabir: Halil İbrahim Başer

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıProf. Dr. Şerif MardinRecep Tayyip ErdoğanTürkiye
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