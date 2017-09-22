Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104405
ALTIN
145.649
DOLAR
3.4918
STERLİN
4.7307
EURO
4.1809
Beşiktaş Fenerbahçe'nin konuğu oluyor
Beşiktaş Fenerbahçe'nin konuğu oluyor
Dünya Ralli Şampiyonası yeniden Türkiye'de
Dünya Ralli Şampiyonası yeniden Türkiye'de
'Alex'i statta görüntüleyemedik'
'Alex'i statta görüntüleyemedik'
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur'da elenen takımlar belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur'da elenen...
Süper Lig 6. hafta maç programı belli oldu
Süper Lig 6. hafta maç...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta, 13 devlet ve hükümet başkanıyla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta, 13 devlet ve hükümet başkanıyla görüştü.

22 Eylül 2017 Cuma 13:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

NEW YORK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta, 13 devlet ve hükümet başkanıyla görüştü.

ABD'nin New York şehrine 17 Eylül Pazar günü gelen Erdoğan, 22 Eylül Cuma günü kentten ayrıldı.

Erdoğan, toplam altı günlük ABD temaslarında yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirdi, bu kapsamda 13 devlet ve hükümet başkanıyla ikili bir dizi görüşme yaptı.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Theresa May, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Moldova Başbakanı Pavel Filip'i de kabul eden Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Somali kökenli Minnesota Temsilciler Meclisi Üyesi İlhan Omar ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Yahudi kuruluş temsilcileri ile SETA düşünce kuruluşu üyelerinin yanı sıra Alibaba internet sitesinin kurucusu ve başkanı Jack Ma ile Bloomberg İcra Kurulu Başkanı ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg ile de ayrı ayrı görüştü.

Dünyanın en prestijli iş forumunda konuştu

New York'ta gerçekleştirdiği ikili görüşmeleri haricinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli etkinliklerde de konuşma yaptı.

İlk olarak BM binasının karşısında bulunan yeni Türkevi binasının temel atma töreninde konuşan Erdoğan, burada kendisinin kaleme aldığı mektubu özel bir kapsülün içinde temele yerleştirdi.

Erdoğan, daha sonra BM Genel Kurul Salonu'nda, BM 72. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı'nda yer alarak, Genel Kurul'a hitap etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde heyet başkanları onuruna düzenlenen öğle yemeğine katılan Erdoğan, burada ABD Başkanı Donald Trump ile bir süre sohbet etti.

Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde gerçekleşen "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Rohingya Temas Grubu Toplantısı"nda konuştu.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump'ın ev sahipliğinde verilen resepsiyona da iştirak etti.

Erdoğan, New York Plaza Otel'de, BM Kentler ve İklim Değişikliği Özel Temsilcisi ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg tarafından düzenlenen ve dünyanın önde gelen iş forumlarından en prestijlisi olarak bilinen "Bloomberg Küresel İş Forumu"nda soruları yanıtladı.

Mandarin Otel'de gerçekleşen "TÜRKEN Vakfı Geleneksel Gala Yemeği"nde konuşan Erdoğan, son gün ise Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin himayesinde Marriott Marquis Otel'de düzenlenen "Türk Amerikan ve Amerikalı Müslüman Toplumuyla Buluşma" programında konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel KuruluCumhurbaşkanı ErdoğanDiplomasi TrafiğiDünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari'de terör saldırısı: 1 asker şehit
Hakkari'de terör saldırısı: 1 asker şehit
'Suu Çii deve kuşu politikası izliyor'
'Suu Çii deve kuşu politikası izliyor'
HIV türlerine yüzde 99 oranında saldıran antikor geliştirildi
HIV türlerine yüzde 99 oranında saldıran antikor geliştirildi
Suriye sınırındaki duvar ay sonunda bitiyor
Suriye sınırındaki duvar ay sonunda bitiyor
Kuzey Kore hidrojen bombası denemesi yapabilir
Kuzey Kore hidrojen bombası denemesi yapabilir
Suriyeli aktivist kadın ve gazeteci kızı öldürüldü
Suriyeli aktivist kadın ve gazeteci kızı öldürüldü
Ömer Koç, New York'ta HeForShe toplantısına katıldı
Ömer Koç, New York'ta HeForShe toplantısına katıldı
'Referandum ısrarı IKBY'yi felakete sürükler'
'Referandum ısrarı IKBY'yi felakete sürükler'

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim