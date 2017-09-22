Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

NEW YORK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta, 13 devlet ve hükümet başkanıyla görüştü.

ABD'nin New York şehrine 17 Eylül Pazar günü gelen Erdoğan, 22 Eylül Cuma günü kentten ayrıldı.

Erdoğan, toplam altı günlük ABD temaslarında yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirdi, bu kapsamda 13 devlet ve hükümet başkanıyla ikili bir dizi görüşme yaptı.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Theresa May, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Moldova Başbakanı Pavel Filip'i de kabul eden Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Somali kökenli Minnesota Temsilciler Meclisi Üyesi İlhan Omar ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Yahudi kuruluş temsilcileri ile SETA düşünce kuruluşu üyelerinin yanı sıra Alibaba internet sitesinin kurucusu ve başkanı Jack Ma ile Bloomberg İcra Kurulu Başkanı ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg ile de ayrı ayrı görüştü.

nın en prestijli iş forumunda konuştu

New York'ta gerçekleştirdiği ikili görüşmeleri haricinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli etkinliklerde de konuşma yaptı.

İlk olarak BM binasının karşısında bulunan yeni Türkevi binasının temel atma töreninde konuşan Erdoğan, burada kendisinin kaleme aldığı mektubu özel bir kapsülün içinde temele yerleştirdi.

Erdoğan, daha sonra BM Genel Kurul Salonu'nda, BM 72. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı'nda yer alarak, Genel Kurul'a hitap etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde heyet başkanları onuruna düzenlenen öğle yemeğine katılan Erdoğan, burada ABD Başkanı Donald Trump ile bir süre sohbet etti.

Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde gerçekleşen "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Rohingya Temas Grubu Toplantısı"nda konuştu.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump'ın ev sahipliğinde verilen resepsiyona da iştirak etti.

Erdoğan, New York Plaza Otel'de, BM Kentler ve İklim Değişikliği Özel Temsilcisi ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg tarafından düzenlenen ve dünyanın önde gelen iş forumlarından en prestijlisi olarak bilinen "Bloomberg Küresel İş Forumu"nda soruları yanıtladı.

Mandarin Otel'de gerçekleşen "TÜRKEN Vakfı Geleneksel Gala Yemeği"nde konuşan Erdoğan, son gün ise Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin himayesinde Marriott Marquis Otel'de düzenlenen "Türk Amerikan ve Amerikalı Müslüman Toplumuyla Buluşma" programında konuştu.