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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Özel: Hiçbir terör operasyonu yoktur ki tamamı kurmaydan oluşsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Özel, "Türkiye'de yapılmış hiçbir terör operasyonu yoktur ki tamamı kurmaylık eğitimi alan yüzbaşılardan, binbaşılardan, üsteğmenlerden oluşsun. Bu gerçekten dikkat edilmesi gereken husustur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Özel: Hiçbir terör operasyonu yoktur ki tamamı kurmaydan oluşsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Özel, "Türkiye'de yapılmış hiçbir terör operasyonu yoktur ki tamamı kurmaylık eğitimi alan yüzbaşılardan, binbaşılardan, üsteğmenlerden oluşsun. Bu gerçekten dikkat edilmesi gereken husustur." dedi.

16 Eylül 2017 Cumartesi 13:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Özel: Hiçbir terör operasyonu yoktur ki tamamı kurmaydan oluşsun

MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Marmaris'teki suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, duruşmaları ilk gününden itibaren dikkatle takip ettiklerini, yalanın nasıl söylendiğini bu davada olduğu gibi diğer darbe davalarında da canlı olarak gördüklerini belirtti.

Muğla'daki davanın yargılamasının birinci maddesinin Cumhurbaşkanına yönelik suikast girişimi olduğuna dikkati çeken Özel, "47 sanıktan 2'si firari durumda. Bunlardan birisi Pensilvanya'daki kaçak teröristbaşı, diğeri ise arkadaşlarını dağda bırakıp kaçan Özel Kuvvetlerden yüzbaşı. Şu ana kadar sanıkların 43'ünün esas hakkındaki savunması alındı, 2 sanık ise bir sonraki duruşmada dinlenecek." diye konuştu.

"Hak ettikleri cezayı adil yargılamalarla alacaklardır"

"Çoklu sanıkların olduğu, yalan söylemeyi profesyonellik haline getirmiş bir ekibin yargılanmasının çok kısa sürede bitirilmesi beklenmemeli." diyen Özel, şöyle devam etti:

"Burada 47 sanık yargılanıyor, 45'i tutuklu durumda. Ola ki bu sanıkların içerisinde birisi suçsuz olabilir. Hem hukukçu hem de bir Müslüman olarak, sorumlu olmayan birisinin ceza almaması gerektiğini düşünüyoruz. Bunların tamamı suçüstü yakalanmıştır. Bu şekilde yakalanmış olsalar bile arada sorumlu olmayan varsa bunu da ayıklamak için yargılamayı titizlikle yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu da zaman alıyor."

Sanıkların Cumhurbaşkanına suikast, anayasayı ihlal, yasama organına ve hükümete karşı işlenen suçların yanı sıra 2 polisin şehit edilmesi suçundan da yargılandığına bildiren Özel, halktan bu konuda müsterih olmalarını istedi.

Özel, davanın bir aya kadar bitebileceğine işaret ederek, "Bu yargılamalar yapılacaktır ve hak ettikleri cezayı hızlı ve adil yargılamalarla alacaklardır." ifadesini kullandı.

"Tamamı özel seçilmiş kişiler"

Sanıkların tamamının özel seçilmiş kişiler olduğu hususuna değinen Özel, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'a kadar asker olarak bildiğimiz bu kişilere baktığımız zaman içlerinde karacı, havacı ve denizci askerler var. Ankara Kara Havacılıktan, İzmir Kara Havacılıktan, İstanbul Kara Havacılıktan olanlar var. Helikopter ekibine baktığımız zaman aralarında 3 albay, 2 yarbay bulunuyor. Operasyonu yapacak yer ekibine baktığımızda ise Özel Kuvvetlerde görevli bir binbaşı, 7 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve Muhabere Arama Kurtarma (MAK) ekibinden birisi binbaşı 13 askerin çatışmak için helikopterden inen kişiler olduğunu görüyoruz."

"Terör operasyonuna gittik diyenlerin tamamı öğretmen"

Özel, "Biz terör operasyonuna gittik." iddiasında bulunan MAK üyesi astsubayların tamamının Çiğli İkinci Ana Jet Üs Komutanlığı MAK Okulunun öğretmenleri olduğuna dikkati çekti.

Sanıkların 15 Temmuz'a kadar birbirlerinden bağımsız olarak Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker gibi davranarak herkesi kandırdığını vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Sanıklar, 'Biz terör operasyonuna gittik.' diyor. Türkiye'de yapılmış bir terör operasyonu yoktur ki tamamı kurmaylık eğitimi alan yüzbaşılardan, binbaşılardan, üsteğmenlerden oluşsun. Bu gerçekten dikkat edilmesi gereken husustur. Yere inen ekipteki 15 subayın ortak özelliği kurmaylık eğitimi almış olmaları. Yani bunlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceği aslında. Değişik kuvvetlerdeki üst düzey ve özel seçilmiş olarak adlandırılan bu kişiler böyle bir operasyonda niye bir araya geliyor? Bir motivasyonları var, bu motivasyon gördüğümüz üzere FETÖ'dür. Sanıklardan Gökhan Şahin Sönmezateş savunması sırasında burada yargılanan bir kişi hakkında 'Süzme FETÖ'cü.' demişti. Suikast girişimine katılan sanıklardan özellikle yer ekibinin tamamı Sönmezateş'in tabiriyle 'süzme FETÖ'cü'dür ve bu nettir."

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