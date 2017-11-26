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D-8 Genel Sekreteri Musavi: Türkiye D-8'le başarı hikayesi yazacak

D-8 Genel Sekreteri Musavi, "Türkiye, bu 2 yıl içinde D-8'le bölgesel iş birliği konusunda bir başarı hikayesi yazacak" dedi.

D-8 Genel Sekreteri Musavi: Türkiye D-8'le başarı hikayesi yazacak

D-8 Genel Sekreteri Musavi, "Türkiye, bu 2 yıl içinde D-8'le bölgesel iş birliği konusunda bir başarı hikayesi yazacak" dedi.

26 Kasım 2017 Pazar 16:46
D-8 Genel Sekreteri Musavi: Türkiye D-8'le başarı hikayesi yazacak

ANKARA (AA) - Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Seyid Ali Muhammed Musavi, Türkiye'nin dönem başkanlığı süresince D-8'de bir başarı hikayesi yazacağını belirtti.

Musavi, AA muhabirine verdiği röportajda, Türkiye'nin 2 yıl boyunca D-8'in dönem başkanlığını yapmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin örgütün basit bir üyesi olmadığını ifade eden Musavi, 20 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen zirveyle D-8'in dönem başkanlığını devralan Türkiye'den beklentilerini şu ifadelerle aktardı:

"Bu süre boyunca Türkiye'den çok şey bekliyoruz. Dizginleri eline almasını, daha fazla etkinliğe ön ayak olmasını, sektörel faaliyetlerde liderliğini göstermesini bekliyoruz."

D-8'e ve faaliyetlerine ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür eden Musavi, "Türkiye, bu iki yıl içinde D-8'le bölgesel iş birliği konusunda bir başarı hikayesi yazacak." dedi.

D-8'in uluslararası üniversitesi

İran'daki İslami Azad Üniversitesi ile D-8'in 2015'te D-8 Uluslararası Üniversitesinin kurulmasına dair niyet mektubu imzaladığını hatırlatan Musavi, yazın üniversiteyle ilgili resmi bir duyuru yapılacağını kaydetti.

Musavi, "Bildiğim kadarıyla halen müfredat ve tüm D-8 ülkelerinden öğrencilerin nasıl başvurabileceğine dair prosedürler üzerinde çalışıyorlar. Sanırım sadece master ve doktora öğrencileri olacak." bilgisini paylaştı.

Enerji ve ulaşım sektöründeki zorluklar

Malezya'da 2008'de düzenlenen zirvede 10 yıllık bir yol haritası benimseyen D-8, ticaret, enerji, ulaşım, tarım ve endüstriyi öncelikli alan olarak belirlemişti.

Örgütün, yakın zamanda turizmi yol haritasına öncelikli alan olarak eklediğini söyleyen Musavi, "Bu alanlarda bazı başarı hikayelerimiz var. Örneğin ticarette nispeten iyi ilerleme kaydettik, aynı şekilde tarım ve sanayide de." ifadelerini kullandı.

Tarım alanındaki iş birliği konusunda Musavi, 5 çalışma grubunun tayin edildiğini, bunların suni gübre, tohum güvenliği, denizcilik ve balıkçılık işleri, standartlar ile ticaret konularını kapsadığını anlattı.

Endüstriyel iş birliği konusunda da Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen bir toplantıda 14 görev gücü oluşturulduğunu dile getiren Musavi, yakın gelecekte ortak büyük bir proje üzerinde çalışmayı umduklarını vurguladı.

D-8 ülkelerinin karşılaştıkları zorluklara dikkat çeken Musavi, özellikle enerji konusunda geri kaldıklarının altını çizerek "Yeşil enerji konusunda bazı dağınık faaliyetler bulunuyor ancak genel anlamda bu enerji konusundaki zorluklardan birisi." değerlendirmesinde bulundu.

Musavi, D-8 üyelerinin sivil havacılıkta başarılı bir iş birliği gösterdiğini ancak karayolu, demiryolu ve deniz yolu konusunda da iş birliği geliştirilmesi gerektiğini belirterek "Ulaşımda daha somut iş birliğine ihtiyacımız var." dedi

Gelecek yıl Antalya'da düzenlenecek bakanlar düzeyindeki toplantıda, yeni 10 yıllık yol haritasının tartışılarak benimseneceğini bildiren Musavi, haritanın güncelleneceğini, her sektördeki ilerlemenin gözden geçirileceğini aktardı.

Seyid Ali Muhammed Musavi, İstanbul'da 20 Ekim'de düzenlenen zirveyi çok başarılı olarak değerlendirdi. Zirvede, para mübadelesi için takas kurumu ve araştırma kurumu kurulması kararı alındığını anımsatan Musavi, D-8 üyelerinin tercihli ticaret anlaşmasının kapsamını genişletme, gümrükleri bağdaştırma ve gelecekte anlaşmanın uygulanması için bir fon kurmaya karar verdiklerini ifade etti.

D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın önayak olmasıyla 15 Haziran 1997'de Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya arasındaki iş birliğini geliştirmek, ekonomik ve sosyal ilişkileri zenginleştirmek amacıyla kurulmuştu.

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Ekonomi
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