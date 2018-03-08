Daikin, 8 Mart'ı kadın bayi ve teknisyenleriyle kutladı

İSTANBUL (AA) - Daikin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, Sakura Kadın Teknisyenler Programı ile iklimlendirme sektörüne kazandırdığı kadın teknisyenlerin yanı sıra bayileri ve çalışanlarıyla birlikte kutladı.

Daikin Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Levent'te bulunan deneyimleme merkezi fuha İstanbul'da, Sakura Kadın Teknisyenler Programı'nın tanıtımını gerçekleştirdi.

Kadın istihdamı ve fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla başlatılan programı tamamlayarak işbaşı yapan teknisyenlerin yanı sıra Daikin'in kadın bayileri ve çalışanları da etkinlikte hazır bulundu.

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, toplantıda yaptığı konuşmada, bu yıl 8 Mart'ı aralarına yeni katılan Sakura teknisyenleriyle kutlamaktan dolayı ayrı bir gurur duyduklarını ifade etti.

Kadınların mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak iş gücüne katılmalarını desteklemek amacıyla yürüttükleri programların sonuçlarını almaya başladıklarını belirten Önder, "Kurum felsefemizde yer aldığı gibi, içinde yaşadığımız topluma değer katan ve çalışanlarına fırsat eşitliği sunan bir şirket olarak, kadınlarımızı desteklemek, onları ekonomiye ve sektörümüze kazandırmak bizim için çok önemli." dedi.





- 13 ilde 23 kadın teknisyen işbaşı yaptı





Daha önce Sakura Kadın Girişimci Programı ile "erkek egemen" olarak bilinen iklimlendirme sektörüne üniversite mezunu genç bayiler kazandırdıklarını hatırlatan Önder, şöyle devam etti:

"Bugün her biri ile gurur duyduğumuz 22 Sakura kadın bayimiz başarılarıyla kendileri gibi kariyerine yön vermek isteyen kadınlara örnek oldu. Bu programdaki başarımız hem iklimlendirme sektöründe hem de kadınlarımız nezdinde karşılığını buldu ve bizden üniversite mezunu olamayan kadınlarımızı da kapsayan eğitim ve iş programları oluşturmamız yönünde bir beklenti oluştu. Neden kadınlarımız bu sektörde daha çok yer almasın? Ofiste ve fabrikada başarıyla çalışan kadınlarımız neden teknisyen de olmasın? Sakura Kadın Teknisyenler Programı bu soruların yanıtı oldu ve ilk eğitim programımızı tamamlayan teknisyenlerimiz sektörümüzde 'erkek işi' diye bilinen bir alanda mesleklerini icra etmeye başladı."

Hasan Önder, Sakura Kadın Teknisyenler Programı'nın ilk katılımcıları olarak 13 farklı ilden 23 kadın teknisyenin işbaşı yaptığı bilgisini verdi.

Başlangıçta bu programı pilot şehirler olarak İstanbul, İzmir ve Ankara'da denemeyi düşündüklerini, ancak Bursa'dan Konya'ya, Mardin'den Diyarbakır'a kadar 13 farklı ilden başvuru aldıklarını anlatan Önder, "Programı 3 kişi ile başlatırız daha sonra yaygınlaştırırız derken, yola 23 kadın teknisyenle çıktık. Her biri çok başarılı, azimli ve yetenekli bu kadınlarımızla sektörümüze yeni bir sayfa açtık. Onlar sadece kendi hikayelerinin kahramanı değil, aynı zamanda hem sektörümüz hem de ülkemiz için öncü ve örnek kadınlar." diye konuştu.

Daikin Türkiye olarak Temmuz 2011'de yola çıkarken şirket bünyesinde 54 olan kadın çalışan sayılarının bugün 330'a çıktığını dile getiren Önder, şunları kaydetti:

"Sadece beyaz yakalı çalışan sayımızda değil, mavi yakalı çalışan sayımızda da artış söz konusu. Hatta bünyemizde çalışan çok başarılı kadın kaynak ustalarımız var. Bu kadın çalışanlarımız başarılarıyla dünya çapında ödüller kazandı. Daikin olarak bir yandan fırsat eşitliği ilkemiz doğrultusunda hem beyaz hem de mavi yakalı kadın çalışan oranımızı yüzde 30'lardan daha yukarı çıkarmak için çalışırken, diğer yandan kadınların mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak iş gücüne katılımlarını desteklemeye devam edeceğiz."

- Hedef 2 yılda 100 kadın teknisyene ulaşmak





Daikin Türkiye Akademi'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Neslihan Yeşilyurt ise Sakura Kadın Teknisyenler Programı ile hedeflerinin 2020 yılında 100 kadın teknisyenle birlikte sahada hizmet vermek olduğunu ifade etti.

Eğitim ve stajlarını tamamlayan 23 kadın teknisyenin Daikin servislerinde çalışmaya başladığını aktaran Yeşilyurt, şöyle konuştu:

"Şu anda ekipleriyle birlikte şantiyelere, evlere giderek kurulumlarda yer alıyor, arızaları gideriyor, proje ve denetleme faaliyetlerine katılıyorlar. Kimi henüz 20 yaşında, kimisi 40'larının başında. Kimisi lise mezunu kimisi de üniversite. En büyük sermayeleri kendilerine duyulan güven. Aileleri, arkadaşları onlara güveniyor. Biz de çok güveniyoruz. Gittikleri yerlerde başlangıçta yadırgayanlar, şaşıranlar oluyor, ancak onların çalışma azmi ve kararlılığı bunları takdire, teveccühe dönüştürüyor. Projemizin detayını öğrenen birçok müşterimiz teknisyenlerimizi cesaretinden dolayı kutluyor ve manevi destek oluyor. Özellikle kadın müşterilerimiz, Sakura teknisyenlerimize güvenlerini ve onlarla gurur duyduklarını dile getiriyor. Bu durum hem teknisyenlerimizi hem de bizi motive ediyor."

Yeşilyurt, kadınların iş gücüne katılımını desteklemeyi, iklimlendirme sektöründe "erkek alanı" olarak bilinen teknisyenlik görevine kadınların da dahil olmasını sağlamayı amaçladıkları bu programı bir sosyal sorumluluk olarak ele aldıklarını dile getirdi.

Neslihan Yeşilyurt, "Rol model olarak gerek iklimlendirme sektöründe gerekse benzer alanlarda diğer kadınları cesaretlendirecek öncü kadınlar olan teknisyenlerimiz ile birlikte Türkiye'de, hatta dünya iklimlendirme sektöründe kadınlara yepyeni kulvar açmak için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Yaparım" şarkısı sosyal medyada





Etkinlikte Daikin'in en eski kadın bayisi Nejla Dinç, Sakura girişimci bayisi Melike Gülbahçe ve Sakura teknisyeni Yıldız Balaman kendi deneyimlerinden yola çıkarak, kadınların iş yaşamındaki yerini değerlendirdi.

Sakura benzeri programların artmasının kadın emeğinin ekonomiye kazandırılmasında önemli olduğunu vurgulayan konuşmacılar, kadınların kendilerine duydukları güvenle her işi başarabileceklerini dile getirdi.

Etkinlikte, Sakura Kadın Teknisyenler Projesi için müzisyen Dilek Kavraal tarafından bestelenip seslendirilen "Yaparım" adlı özel bir şarkı da tanıtıldı. Proje için hazırlanan ve yönetmenliğini yine Dilek Kavraal'ın yaptığı film de #BenimKızımYapar, #BenimEşimYapar ve #BenimAnnemYapar hashtagleri ile sosyal medyada paylaşıldı.



Toplantı sonunda katılımcılara Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na yapılan bağış sertifikası hediye edildi.