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Danimarka yerel yönetimine 41 Türk seçildi

Danimarka'nın 23 belediyesinde 40 Türkiye kökenli aday belediye meclislerine seçilirken tercihli oyların sayımıyla bir Türkiye kökenli aday da Bölge İdaresi Konseyine girdi.

Danimarka yerel yönetimine 41 Türk seçildi

Danimarka'nın 23 belediyesinde 40 Türkiye kökenli aday belediye meclislerine seçilirken tercihli oyların sayımıyla bir Türkiye kökenli aday da Bölge İdaresi Konseyine girdi.

26 Kasım 2017 Pazar 14:43
Danimarka yerel yönetimine 41 Türk seçildi

KOPENHAG (AA) - Danimarka'da 21 Kasım'da yapılan yerel seçimlerin ardından, Türkiye kökenli adaylardan 40'ı belediye meclislerinde girerken bir aday da Bölge İdaresi Konseyine seçildi.

Tercihli oyların sayımının ardından resmi olmayan sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Partiden Bölge İdaresi seçimlerine giren Türkiye kökenli Özkan Koçak, Başkent Bölge İdaresi Konseyine seçildi.

Koçak'ın da seçilmesinin ardından, Danimarka'da geçen salı yapılan mahalli seçimlerde yarışan 100'den fazla Türkiye kökenli adaydan 41'i yerel yönetimlere girmeye hak kazandı.

Ülkede, 98 belediyenin 40'ında ve 5 bölge idaresinin 3'ünde oy pusulalarında yer alan Türkiye kökenli adaylar, 23 belediye ve 1 bölge idaresinde seçilme başarısı gösterdi.

Sosyal Demokrat Parti seçimin galibi

Seçimlerde 98 belediyenin 2 bin 432 meclis üyesi ve 5 bölge idaresinin 205 konsey üyesi arasında yer alabilmek için 10 binden fazla aday yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, 98 belediyenin 46'sını Sosyal Demokrat Parti, 37'sini Liberal Parti (Venstre), 8'ini ise Muhafazakar Halk Partisi kazandı. Laesö Belediye Başkanlığını kazanan aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi ise tarihinde ilk defa belediye başkanlığı koltuğunun sahibi oldu.

Oylarını 3 puan artışla yüzde 32,5'e çıkartan Sosyal Demokrat Parti, bir önceki seçimlerde 34 belediye almıştı. Liberal Parti (Venstre) bir önceki seçimde 47 belediye, Muhafazakar Halk Parti ise 14 belediye kazanmıştı.

5 Bölge İdaresinin ise 4'ünü Sosyal Demokrat Parti kazanırken, 1'ini ise Liberal Parti aldı.

Yerel seçimlerin ardından 98 belediyeden 97’sinin belediye başkanı belli olurken Kopenhag'ın 100 kilometre güneybatısında yer alan Slagelse şehrinde ise halen belediye başkanı belirlenemedi.

Yaklaşık 4,5 milyon seçmenin bulunduğu 5,7 milyon nüfuslu Danimarka'da, seçime katılım yüzde 70,8'de kaldı.

Yerel seçimler, Danimarka’da 4 yılda bir yapılıyor.

Muhabir: Davut Çolak

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