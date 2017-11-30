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Dar gelirli kadınlara 700 milyon liralık mikrokredi

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile 2003'ten bu yana 162 binden fazla kadına 700 milyon liralık mikrokredi sağlandı.

Dar gelirli kadınlara 700 milyon liralık mikrokredi

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile 2003'ten bu yana 162 binden fazla kadına 700 milyon liralık mikrokredi sağlandı.

30 Kasım 2017 Perşembe 14:31
Dar gelirli kadınlara 700 milyon liralık mikrokredi

İSTANBUL(AA) - Dünyada sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için yoksulluğun giderilmesi gerektiği konusunda görüş birliği bulunurken, bu doğrultuda istihdam piyasasının dengeye kavuşması ve kadının iş gücüne katılımının önemi de giderek artıyor.

Bu kapsamda, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) bünyesinde yürütülen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile de finansal sıkıntının azaltılması ve Türkiye'de yoksulların küçük bir sermayeye ulaşmasını sağlamak amacıyla mikrokredi faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Mikrokredinin öncüsü ve Nobel Barış Ödülü Sahibi Prof. Dr. Muhammed Yunus'un kurduğu Grameen Bank ile yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlamak üzere geliştirilen programda, teminat ve kefalet gerekmeden, dar gelirli kadınlara gelir getirici faaliyette bulunmalarını sağlayacak şekilde tamamen güvene dayalı mikrokredi veriliyor.

AA muhabirinin TİSVA'dan aldığı bilgilere göre, Türkiye genelinde 67 ilde 98 şubede faaliyetlerin yürütüldüğü Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile 2003'ten bu yana 162 binden fazla dar gelirli kadına ulaşılarak 700 milyon liralık mikrokredi dağıtıldı.

"20 binden fazla yoksul kadın mikrokredi almayı bekliyor"

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, 2016 yılında 46 bin dar gelirli kadına toplam 110 milyon liralık mikrokredi dağıtıldığını aktararak, "2017 sonunda bu yıl verilen mikrokredi miktarının 150 milyon liraya ulaşacağını tahmin ediyoruz. 2018 için ise 200 milyon liralık mikrokredi dağıtımı yapılması hedeflenmektedir. Hedeflenen mikrokredi dağıtım tutarlarına ve yoksul kadın sayısına ulaşabilmek için, ilave fon bulunması ve bağış desteği çok büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.

Halen 20 binden fazla yoksul kadının kendi işini kurmak veya mevcut işini geliştirmek için mikrokredi almayı beklediğini vurgulayan Akgül, şunları kaydetti:

"Fon desteğinin artırılabilmesi durumunda, Türkiye'de iş fikri olan tüm yoksul kadınlara ulaşılması öngörülmektedir. Daha fazla finansman kaynağına ulaşabilmek için; ortak projeler gerçekleştirdiğimiz özel sektör kuruluşları, iş adamları, resmi kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde faaliyetlerimiz yürütülmektedir. TGMP çerçevesinde mikrokredi alan yoksul kadınların yaptıkları işlerin sektörel dağılımına bakıldığında, yüzde 1,9'unun tarım, yüzde 2'sinin hizmetler, yüzde 7,1'inin hayvancılık, yüzde 20,2'sinin işletme sahipliği, yüzde 34,1'inin ticaret, yüzde 34,7'sinin ise işlem ve üretim alanında faaliyet gösterdiği görülmektedir. Mikrokredi uygulamasında dar gelirli kadınların, çoğunlukla kendi ev işleriyle ilgilenmekte olup, kendi kendine gelir getirici bir faaliyette bulunmasına imkan tanıyan el işi ürünleri üretiminin ağırlıklı olduğu görülmektedir."

Muhabir: Sefa Mutlu

Anahtar Kelimeler:
Dar Gelirli KadınEkonomiMikrokrediTürkiye Grameen Mikrofinans Programı
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