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Darbeci askerlere ağırlaştırılmış müebbet hapis

Gaziantep'te darbe girişimine ilişkin davada, İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 9 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedildi.

Darbeci askerlere ağırlaştırılmış müebbet hapis

Gaziantep'te darbe girişimine ilişkin davada, İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 9 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedildi.

07 Eylül 2017 Perşembe 21:41
Darbeci askerlere ağırlaştırılmış müebbet hapis

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada, İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dönemin alay komutanı eski albay Turgut Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 9 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya dönemin 106. Topçu Alay Komutanı eski albay Turgut Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 35 sanık, avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada, başbakanlık temsilcisi avukat da hazır bulundu.

Avukatların savunmalarının ardından sanıklara son sözleri soruldu. Sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını talep etti.

Güvenlik güçlerinin salondaki tedbirlerini arttırmasının ardından Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak, kararı açıkladı.

Başkan Kumhak, tutuklu sanıklardan dönemin alay komutanı eski albay Turgut Çelebi, eski yarbay Özgür Öztürk, eski binbaşı Hakan Aydemir, eski yarbay Yüksel Acı, eski yarbay İnanç Asım Anıl, eski binbaşı Mehmet Akif Ayhan, eski yüzbaşı Şamil Topal, eski üsteğmen Kürşat Aktaş ve eski üsteğmen Akın Ergül hakkında TCK'nın 309. maddesi gereğince "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Takdiri hafifletici sebep olmadığından indirim yapılmasına ve şartlı tahliyeye yer olmadığına karar veren Kumhak, diğer sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

Bu sırada mahkemeye heyetine hakaret etmek isteyen tutuklu sanık Topal, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilerek cezaevine götürüldü.

Tutuklu sanık Melike Bilgin'in beraat kararıyla bayılan annesine hazır bekleyen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Diğer tutuklu 4 sanık ve tutuksuz sanıklar hakkında beraat kararı veren Kumhak, ceza almayan tutuklu sanıkların tahliyesine, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasına hükmetti.

Muhabir: Adsız Günebakan

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Darbe Girişimi7. Ağır Ceza MahkemesiFETÖFetullahçı Terör ÖrgütüGaziantepMahkeme Başkanı Ercan KumhakTürkiye
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