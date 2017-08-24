Darbeci kardeşler altlı üstlü yargılanıyor

ANKARA (AA) - FETÖ'nün sivil imamı Hakan Çiçek, Akıncı Üssü davasında, kardeşi eski Binbaşı Gökhan Çiçek ise 15 Temmuz'da vatandaşların üzerine mermi yağdıran helikopterlerin kalktığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında, aynı binanın altlı üstlü katlarında yargılanıyor.

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili en önemli davalardan biri olan, 486 sanığın yargılandığı, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Akıncı Üssü davası 1 Ağustos'ta başladı. Sincan Ceza İnfaz Kurumları'ndaki büyük salonda görülen davanın ikinci gününde FETÖ/PDY'nin sivil imamı olduğu belirtilen Hakan Çiçek savunma yaptı. Hakim karşısına 2 Ağustos'ta çıkan Çiçek, savunmasını ve çapraz sorgusunu 3 Ağustos'ta tamamladı.

İddianamede kurmay subayların "abisi" olarak adı geçen Çiçek, savunmasında, darbe girişiminin mağduru olduğunu söylerken, kendisinin, ailesinin, işlerinin, şirketlerinin zarar gördüğünü ifade etti.

Çiçek, Akıncı Üssü'ne Anafartalar Koleji'nin Yenimahalle'de açılacak şubesine öğrenci bulabilmek için daha 2 gün önce tanıştığı Albay Ahmet Özçetin'in daveti üzerine akşam saatlerinde gidip olayların içinde kaldığını öne sürdü.

"Ben oradan çıksam bugün karşınızda bulunmayacaktım, şehit olacaktım" diyen Çiçek'e salondaki gazi ve şehit yakınları tepki gösterdi.

Hakan Çiçek, darbe faaliyetlerinin icra edildiği Akıncı Üssü'nden kaçmak için sabah 08.00 sularında tel örgülerin arasından çıkıp tarlalardan, uzakta gördüğü bir köye doğru yardım istemek için yürümeye başladığını, ancak yolda jandarma ekiplerince gözaltına alındığını anlattı.

"Eğer yargılama sonucu suçlu bulunursa cezasını çeksin"

Aleyhindeki tanık beyanlarını kabul etmeyen Çiçek, şunları söyledi:

"Ailemden bazı kişilerin Gülen'in koruması olduğu öne sürülüyor. İkinci iddia ise benim kurmay subayların abisi olduğum. Bu şahsın burada iddialarını açıklamasını istiyorum. Benim akrabamdan biri bu adamın koruması olsa bu beni bağlayan bir suç mudur? Ben kurmayların abisi olsam o güçle kendi kardeşimi kurmay yapmaz mıydım? Benim kardeşim düz subay, yargılanıyor. O gece Akıncı Üssü'ndeymiş. İddianamesinden anladığım kadarıyla hiç uçuş yapmamış, bir kenara çekilmiş. Eğer yargılama sonucu suçlu bulunursa cezasını çeksin."

Kardeş Çiçek de birkaç basamak yakında

Hakan Çiçek, duruşmada savunmasını yaparken, alt kattaki salonda ise Ankara'da vatandaşları ateş altına alan helikopterlerin kalktığı Güvercinlik'te görevli kardeşi eski Kara Pilot Binbaşı Gökhan Çiçek de 155 sanığın yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında savunma için sırasını bekliyor.

Akıncı Üssü davasından bir gün önce, 31 Temmuz'da başlayan Kara Havacılık Komutanlığı davası, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, aynı binada görülüyor.

15 Temmuz gecesi nöbetçi olmamasına rağmen, nöbetini değiştirerek kışlada kalan Binbaşı Çiçek için iddianamede, kışladaki darbe girişimi toplantılarına katıldığı, buna göre nöbet değişiklikleri yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, kardeş Çiçek'in, 13 Temmuz'da "tazeleme uçuşu" adı altında keşif uçuşu yaptığı, darbe girişimi gecesi bazı şüphelilerle "biksi" kapı makineli tüfeği ve mühimmat bulunan önceden tüm bakımları yapılmış ve uçuşa hazır şekilde bekletilen Skorksy tipi helikoptere bindikleri ve Akıncı Hava Üssüne "yurtta sulh" parolasını kullanarak indikleri bilgisine yer veriliyor.