Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108873
ALTIN
147.465
DOLAR
3.4318
STERLİN
4.4686
EURO
4.0882
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
ABD Açık'ta çeyrek finale yükselenler belli oldu
ABD Açık'ta çeyrek finale yükselenler...
Fenerbahçe'de Robin Van Persie şoku
Fenerbahçe'de Robin Van Persi'e şoku
Türkiye 74-Sırbistan 80
Türkiye 74-Sırbistan 80
Vainqueur resmen Antalyaspor'da
Vainqueur resmen Antalyaspor'da

Darbeci yarbay 'savunma güdüsüyle' emniyete saldırmış

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, sanık eski yarbay Yıldırım savunma yaptı.

Darbeci yarbay 'savunma güdüsüyle' emniyete saldırmış

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, sanık eski yarbay Yıldırım savunma yaptı.

05 Eylül 2017 Salı 18:50
Darbeci yarbay 'savunma güdüsüyle' emniyete saldırmış

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 216'sı tutuklu, 268 kişinin yargılandığı dava, sanık savunmalarıyla devam ediyor.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan'daki duruşma salonunda yapılan duruşmada, Genelkurmay Başkanlığında Cari Harekat Daire Başkanlığında görevli olmasına rağmen 15 Temmuz akşamı 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına giderek 3. Mekanize Piyade Taburunun komutasını alıp Ankara Emniyet Müdürlüğüne saldıran sanık eski kurmay yarbay Ejder Yıldırım savunma yapıyor.

Kendisiyle birlikte emrindeki askerlerin suçsuz olduğunu, kirli bir tuzağın kurbanı olduklarını savunan Yıldırım, yaşananlara ilişkin bütün sorumluluğu üstlendiğin ifade ederek, "Tabur personeli benim emrimi yerine getirdi. Yapmasaydılar kanuna karşı gelmiş olurlardı. Bütün sorumluluğu üstleniyorum. Kanuna, hukuka aykırı bir şey yapmadım, ancak benim de sorumlu olduğum komutanlarım var." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz akşamı davanın firari sanıklarından eski tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun kendisini arayarak, önceki görev yeri 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına atandığını, vakit geçirmeden buraya gelmesi gerektiğini söylediğini aktaran Yıldırım, aradığı şube müdürünün de gelişmelerden haberinin olduğunu ifade ettiğini bildirdi.

Bunun üzerine 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına gittiğini belirten Yıldırım, burada karşılaştığı askerlerin Genelkurmay Başkanlığına terör saldırısı olduğu yönünde konuşmalar yaptıklarına şahit olduğunu iddia etti.

İlerleyen saatlerde Kalyoncu'dan aldığı emir üzerine Genelkurmay Başkanlığındaki saldırıya karşı komutasındaki 8'i zırhlı 12 araçla birlik dışına çıktıklarını ifade eden Yıldırım, hazırlık aşamasında hiç kimseye ateş etme emri vermediğini savundu.

Emniyeti ele geçirmek için emir aldı

İntikal sırasında kendisini arayan Kalyoncu'nun Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek oranın kontrol altına alınması için emir verdiğini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne geldiğimizde kobra helikopteri o bölgeyi ateş altına almıştı. Bize de her taraftan ateş ediliyordu. Kendimizi korumak için il emniyet müdürlüğüne girdik, başka bir koruma imkanı yoktu. Mecburen havaya, savunma maksadıyla ateş ettim. Bu yetkiyi zaten kanunlar bize veriyor. En yakın binaya girmemiz savunma güdüsüyle yapılan bir harekettir."

Emniyet müdürlüğü binasına geldiklerinde polislerin darbe girişiminden haberi olduğunu savunan Yıldırım, girişe TOMA'ların çekildiğini, bina aydınlatmalarının iste kapatıldığını söyledi.

Polisin, halkı kendilerine karşı kışkırttığını öne süren Yıldırım, olay yerinde kendisini vurmaya çalışan keskin nişancıların bulunduğunu iddia etti.

Yıldırım, kendisini olay yerine gönderen komutanlarından şikayetçi olduğunu belirtti.

Ara verilen duruşmaya, Yıldırım'ın çapraz sorgusuyla devam edilecek.

Ateş etme emrini verdi, hava desteği istedi

İddianamede, sanık Yıldırım'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü binasını işgal etmekle görevlendirildiği vurgulanıyor.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Fatih Dinç, Ankara Emniyet Müdürlüğü önüne geldiklerinde Yıldırım'ın aracından inerek halka ateş ettiğini, daha sonra üsteğmen Ali Görmez'e de vatandaşların bacaklarına ateş etmesi için emir verdiğini söyledi.

Görmez'in de halka ateş etmeye başladığını, annesi yaşında birini vurduğuna şahit olduğunu belirten Dinç, "Ejder Yıldırım elindeki telefonla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasının bombalanması için hava desteği istedi. Kısa bir süre sonra bomba sesi duydum." ifadesini kullandı.

Süleyman Efe Şekeroğlu da ifadesinde, Yıldırım'ın emri üzerine araçtan inmeden vatandaşların ayaklarına doğru ateş ettiğini, bu esnada boynunda askılı çantası olan bir vatandaşın başından vurulduğunu, ancak kimin vurduğunu görmediğini iddia etti.

Şekeroğlu, "Biraz ileride elektrik direğinin yanında kilolu, bıyıklı, kel, elinde akrep denilen silah olan polise Ejder Yıldırım'ın ateş ederek ayaklarından vurduğunu gördüm. O yaralanan polise yardım etmeye gidenlere de ateş etti." ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Tanju Özkaya, Ertuğrul Subaşı

Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzDarbe GirişimiEjder YıldırımFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yazın En Şık Hali: Elle Shoes Sandalet Modelleri
Yazın En Şık Hali: Elle Shoes Sandalet Modelleri
İsrail, Filistinlilerin tarım arazisini Yahudi Fonu'na tahsis etti
İsrail, Filistinlilerin tarım arazisini Yahudi Fonu'na tahsis etti
Fransa Katar'a uygulanan ambargo için harekete geçti
Fransa Katar'a uygulanan ambargo için harekete geçti
Kanuni Türbesi projesi 2019'da tamamlanacak
Kanuni Türbesi projesi 2019'da tamamlanacak
'Arakan insani felaketin kıyısında'
'Arakan insani felaketin kıyısında'
Kalın: Myanmar TİKA yetkililerinin girişine ve ilk etapta bin tonluk yardım yapılmasına izin verildi
Kalın: Myanmar TİKA yetkililerinin girişine ve ilk etapta bin tonluk yardım yapılmasına izin verildi
'Göğüs duvarı deformiteleri ameliyatla tamamen düzeltilebiliyor'
'Göğüs duvarı deformiteleri ameliyatla tamamen düzeltilebiliyor'
30 bini aşkın Arakanlı Müslüman dağlık arazide sıkışıp kaldı
30 bini aşkın Arakanlı Müslüman dağlık arazide sıkışıp kaldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim