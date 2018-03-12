Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Ali Koç'tan Alex açıklaması: Alex'i Türkiye'ye ben getirmiyorum
Ali Koç'tan Alex açıklaması: Alex'i...
Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı
Trabzonspor 3 puanı 3 golle...
Talisca Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı
Talisca Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı
Medipol Başakşehir'e en büyük darbe alt sıralardan
Medipol Başakşehir'e en büyük darbe...
Göztepe'nin gözü Avrupa'da
Göztepe'nin gözü Avrupa'da

Darbeci yarbaydan telsiz kayıtlarına 'uydurma' iddiası

FETÖ davasında sözde 'Yurtta sulh konseyi' üyelerinden eski yarbay Karacan, helikopterlere darbe girişimi gecesi polislere ateş etmeleri emri verdiğine dair telsiz kayıtlarını kabul etmeyerek, kayıtlar hakkında 'uydurma' ifadelerini kullandı.

Darbeci yarbaydan telsiz kayıtlarına 'uydurma' iddiası

FETÖ davasında sözde 'Yurtta sulh konseyi' üyelerinden eski yarbay Karacan, helikopterlere darbe girişimi gecesi polislere ateş etmeleri emri verdiğine dair telsiz kayıtlarını kabul etmeyerek, kayıtlar hakkında 'uydurma' ifadelerini kullandı.

12 Mart 2018 Pazartesi 21:40
Darbeci yarbaydan telsiz kayıtlarına 'uydurma' iddiası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, 15 Temmuz darbe girişiminden önce Kara Havacılık Komutanlığında Taarruz Helikopter Tabur Komutanı görevini yürüten ve sözde "Yurtta sulh konseyi" üyesi olduğu gerekçesiyle Genelkurmay çatı davasında da yargılanan eski yarbay Özcan Karacan savunma yaptı.

Darbe girişiminden yaklaşık 13 ay sonra Antalya'da yakalandığını beyan eden sanık Karacan, yakalandıktan sonra emniyette ve savcılıkta verdiği ifadelerini reddettiğini beyan etti.

Olay akşamı kışla nöbetçi amiri olarak birlikte bulunduğunu anlatan Karacan, akşam saatlerinde dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın geleceğinin söylendiğini, Çolak ve ekibinin denetlemeden sonra saat 21.00 sularında kışladan ayrıldığını belirtti.

Karacan, bir süre sonra Genelkurmaydan arandığını ve o tarihte Kara Havacılık Okul Komutanı olan eski tuğgeneral Ünsal Coşkun'un Kara Havacılık Komutanı olarak atandığının kendisine söylendiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Saat 21.40'ta Genelkurmay'dan aradılar. Genelkurmay'a terör saldırısı olduğunu, çatışmalar yaşandığını ve Tümgeneral Hakan Atınç'ın görevden alındığını, yerine Ünsal Coşkun'un atandığını, buna ilişkin emrin kısa sürede gönderileceğini söylediler. Ben bu bilgiyi ilk Ünsal Coşkun ile paylaştım. Kendisi her zaman soğukkanlılığını koruyan biridir, ne komutan oldum diye sevindi ne de niye bana bu görevi bana vermişler diye üzüldü. Bunu Hakan Atınç Paşa'ya benim söylememi istedi. Girdim Hakan Paşa'nın odasına, 'Komutanım görevden alınmışsınız, yerinize Ünsal Paşa'yı atamışlar.' dedim. 'Gereğini yapın.' dedi ve geçti arkaya. Sonrasında zaten Ünsal Paşa'nın emirleri doğrultusunda hareket ettik. Bu saatten sonra kışla emniyetine yönelik tedbirler aldık."

Telsiz kayıtlarına "uydurma" dedi

Olay akşamı "polis araçlarının darbeye katılan helikopterlerce vurulmasını sağladığı" suçlamasını kabul etmeyen Karacan, buna ilişkin telsiz konuşmalarının "uydurma" olduğunu öne sürdü ve bu konuda yeniden bilirkişi tespiti yapılması talebinde bulundu.

Karacan, iddianamede sözde "Yurtta sulh konseyi" üyesi olarak gösterildiğini ve bu sebepten Genelkurmay çatı davasında da yargılandığını, hakkındaki bu suçlamanın bir süre firari olduğu için kendisine yöneltildiğini söyledi.

Darbe girişiminden yaklaşık bir ay önce bununla ilgili toplantılarına katıldığı yönündeki iddiaların da doğruyu yansıtmadığını ifade eden eski yarbay Karacan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.

Darbe girişiminden yaklaşık 13 ay sonra yakalandığını hatırlatan sanık Karacan, mahkemeden tahliye talebinde bulunmayarak savunmasını tamamladı.

İddianamede yer alan telsiz kayıtları

İddianamede de yer alan 15 Temmuz akşamındaki kule telsiz kayıtlarının çözümüne ait bilirkişi raporunda, Karacan ile diğer sanıklar arasında saat 23.25'teki konuşmalar şu şekilde yer aldı:

"- Sadullah Abra: "Spor okuluna devam ediyorum. Üzerinde mavi lamba olan ne varsa vuracağız.

- Özcan Karacan: Dostum Sado çabuk ol spor okulundaki ee...

- Rafet Kalaycı: Hoca aşağıda bir sürü araç var. Aşağıda bir sürü mavi lambalı araç var hocam.

- Özcan Karacan: Vurun onları o zaman ee şeyse vurun, dostum vurun polis aracıysa vurun.

- Sadullah Abra: Gost gost o mavi araçları vurun diyo neron.

- Rafet Kalaycı: Ya burada hepsi mavi araç, bunların hepsi mavi araç, ambulanslar falan var. Hepsi mavi araç, ambulanslar var burada.

- Özcan Karacan: Ateş edin."

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzAnkara 17. Ağır Ceza MahkemesiDarbe GirişimiFETÖKara Havacılık KomutanlığıÖzcan KaracanYurtta Sulh Konseyi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erbaş: Doğru dini bilgiyi Diyanet İşleri Başkanlığından öğrensinler
Erbaş: Doğru dini bilgiyi Diyanet İşleri Başkanlığından öğrensinler
ABD'den BMGK'ye Suriye'de yeni ateşkes teklifi
ABD'den BMGK'ye Suriye'de yeni ateşkes teklifi
Ankara'da yeni otopark tarifesi: 24 saati 1 lira
Ankara'da yeni otopark tarifesi: 24 saati 1 lira
Emine Erdoğan'dan özel harekat polislerinin eşlerine yemek
Emine Erdoğan'dan özel harekat polislerinin eşlerine yemek
'Almanya terör eylemlerine karşı çıkmalı'
'Almanya terör eylemlerine karşı çıkmalı'
May eski Rus casusun zehirlenmesinde Rusya'yı işaret etti
May eski Rus casusun zehirlenmesinde Rusya'yı işaret etti
THY'den tarihi rekor
THY'den tarihi rekor
BM'den ürperten Arakan raporu
BM'den ürperten Arakan raporu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim