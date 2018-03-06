Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116710
ALTIN
162.794
DOLAR
3.7936
STERLİN
5.2689
EURO
4.7104
Galatasaray'da Atiker Konyaspor mesaisi başladı
Galatasaray'da Atiker Konyaspor mesaisi başladı
Eskrimde bir de Avrupa 3'üncülüğü
Eskrimde bir de Avrupa 3'üncülüğü
Beşiktaş, Mehmet Ekici ve De Souza'nın PFDK'ya sevkini istedi
Beşiktaş, Mehmet Ekici ve De...
Quaresma'nın cezası belli oldu
Quaresma'nın cezası belli oldu
Arda Turan takımdan ayrı çalıştı
Arda Turan takımdan ayrı çalıştı

Darülaceze sakinleri Mehmetçik için atkı ördü

İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı yerleşkesinde kalanlar, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla dualarla ilmek ilmek ördükleri atkıları Mehmetçiğe gönderdi.

Darülaceze sakinleri Mehmetçik için atkı ördü

İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı yerleşkesinde kalanlar, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla dualarla ilmek ilmek ördükleri atkıları Mehmetçiğe gönderdi.

06 Mart 2018 Salı 15:04
Darülaceze sakinleri Mehmetçik için atkı ördü

İSTANBUL (AA) - Darülaceze sakinleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na atkı örerek destek verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı'na bağlı İstanbul Darülaceze Müdürlüğü'nün, "Zeytin Dalı Harekatı'ndaki kahraman askerlerimiz için dualarımızı ilmek ilmek örüp atkı yapmaya var mısınız?" sloganıyla başlattığı sosyal duyarlılık projesine Darülaceze sakinleri ve çalışanları ilgi gösterdi.

"Çorbada bizim de tuzumuz olsun" düşüncesiyle hareket eden Darülaceze sakinleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için atkı ördü.

İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı yerleşkesinde hayatını sürdüren sakinler ve çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, askerlere moral vermek ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla 200 atkı örüldü.

Atkılar örüldükten sonra düzenlenen programda, fethi müjdeleyen "Fetih Suresi" okundu. Dualar eşliğinde atkılar, örgü esnasında çekilen fotoğraflar, yazılan şiirler ve mektuplarla beraber Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere paketlenerek bölgeye gönderildi.

"Bu atkılar Mehmetçiğimizin yalnızca vücudunu değil, kalplerini de ısıtacak"

İstanbul Darülaceze Müdürü Reşit Taşkın ise atkıları Afrin'de mücadele eden, her türlü fedakarlığa katlanan Mehmetçiğe göndereceklerini dile getirerek, "Bu atkılar Mehmetçiğimizin yalnızca vücudunu değil, kalplerini de ısıtacak, onlara moral motivasyon vererek güç katacak. İnşallah kahraman ordumuz bu operasyonu muzaffer olarak tamamlayacak." ifadelerini kullandı.

Taşkın, projeye katılarak emek verenlere teşekkür ederek, herkesin askerler için dua etmesini istedi.

"Dualarımız askerlerimizle"

Atkı ören Darülaceze sakinlerinden Sitare Yıldız Parlak, "kınalı yavrular" olarak nitelediği askerlerin, ülkenin sıkıntı yaşamaması için terörle mücadele ettiğini belirterek, "O kuzularımız orada bizim için, yarınlarımız ve vatan için canlarını veriyor. Dualarımız onlarla, Allah güçlerini, kuvvetleri artsın. Şu an bizi çağırsalar hepimiz gideriz. Yemek yaparız, çay demleriz onlara." diye konuştu.

Derviş Kara da atkı örmediğini ancak askerlere cesaret verir düşüncesiyle şiir yazdığını aktararak, askerlerin hayırlısıyla dönmesi temennisinde bulundu.

Muhabir: Adem Demir

Anahtar Kelimeler:
AfrinAskerlerBereDarülacezeMehmetçikMoral Ve DestekTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott: Türkiye'den ders alıyoruz
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott: Türkiye'den ders alıyoruz
KKTC Başbakanı Erhürman Türkiye'ye gelecek
KKTC Başbakanı Erhürman Türkiye'ye gelecek
Teröristler hendekleri Afrin halkına kazdırdı
Teröristler hendekleri Afrin halkına kazdırdı
ABD İstihbarat Direktörü’nden Suriye açıklaması
ABD İstihbarat Direktörü’nden Suriye açıklaması
BMGK Suriye'de 'uygulanamayan ateşkesi' görüşecek
BMGK Suriye'de 'uygulanamayan ateşkesi' görüşecek
Papua Yeni Gine'de şiddetli deprem
Papua Yeni Gine'de şiddetli deprem
CHP'den Vatan Partisi'ne ziyaret
CHP'den Vatan Partisi'ne ziyaret
BM ile Macaristan arasındaki gerginlik devam ediyor
BM ile Macaristan arasındaki gerginlik devam ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim