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DEAŞ, Deyrizor'u PKK/PYD'ye bırakıyor

Terör örgütü DEAŞ, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinde PKK/PYD karşısında çatışmaksızın iki günde yaklaşık 45 kilometre çekildi.

DEAŞ, Deyrizor'u PKK/PYD'ye bırakıyor

Terör örgütü DEAŞ, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinde PKK/PYD karşısında çatışmaksızın iki günde yaklaşık 45 kilometre çekildi.

11 Eylül 2017 Pazartesi 16:02
DEAŞ, Deyrizor'u PKK/PYD'ye bırakıyor

İSTANBUL(AA) - Terör örgütü PKK/PYD, ABD desteğiyle önceki gün başlattığı operasyonda Suriye'nin doğusunda Irak sınırına hakim Deyrizor kent kırsalının kuzeydoğusunda hızla ilerliyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ, büyük bölümünü işgal ettiği il kırsalından hızla güneybatı yönünde çekiliyor.

PKK/PYD, bu sayede geçen cumartesi sabahından bu yana çatışmadan yaklaşık 45 kilometre derinliğe ulaştı.

Bir Dumayn, Huceyf Zarrab, Alice, Faydat ez-Zarrab, Vadi El Humeyr, Ebu Sakira, kent merkezinin kuzeyindeki sanayi alanı ile tekstil depolarının yer aldığı bölgeler PKK/PYD'nin hakimiyetine geçti.

Terör örgütü PKK/PYD unsurları, Beşşar Esed rejimi güçlerinin kontrolündeki Deyrizor il merkezinin 6 kilometre yakınına ulaştı.

İç savaş öncesi yaklaşık 230 bin kişinin yaşadığı Deyrizor'un büyük bölümünü 2014'ün temmuz ayında DEAŞ ele geçirmişti.

İl kırsalına hakim olan DEAŞ, merkezdeki rejim güçlerini kuşatmada tutuyordu.

Rejim güçleri, 5 Eylül'de batıdan ilerleyerek Deyrizor il merkezine ulaşmış, DEAŞ kuşatmasını kırmıştı.

Ancak Rusya destekli rejim güçleri ilerlemeye devam etmemişti.

Bu durum, Deyrizor'un ortasından geçen Fırat nehrinin rejim ve PKK/PYD arasındaki paylaşımın sınırı olabileceği şeklinde yorumlanmıştı.

ABD ve Rusya ise Deyrizor konusunda herhangi bir pazarlık ya da anlaşma olup olmadığını resmen açıklamadı.

Muhabir: Levent Tok

Anahtar Kelimeler:
DEAŞDeyrizorDünyaPKK/PYDSuriye
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