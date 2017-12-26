Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
112007
ALTIN
157.161
DOLAR
3.8145
STERLİN
5.0982
EURO
4.5264
Beşiktaş'tan Vida paylaşımı
Beşiktaş'tan Vida paylaşımı
Beşiktaş, yeni transferini borsaya bildirdi
Beşiktaş, yeni transferini borsaya bildirdi
2017'nin en golcüsü Harry Kane
2017'nin en golcüsü Harry Kane
Özdilek: Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Özdilek:...
Milli dartçı Uygunsözlü'den bir ilk daha
Milli dartçı Uygunsözlü'den bir ilk...

DEAŞ'ın parmak izi oyunu

Kırşehir'de, DEAŞ üyelerine ait olduğu belirlenen bir evde, ölen örgüt üyelerinin adına para transferleri yapıldığı değerlendirilen parmak izi kalıpları bulundu.

DEAŞ'ın parmak izi oyunu

Kırşehir'de, DEAŞ üyelerine ait olduğu belirlenen bir evde, ölen örgüt üyelerinin adına para transferleri yapıldığı değerlendirilen parmak izi kalıpları bulundu.

26 Aralık 2017 Salı 14:40
DEAŞ'ın parmak izi oyunu

DEAŞ'ın parmak izi oyunu

KIRŞEHİR (AA) - Serkan Güner - Kırşehir'de DEAŞ üyelerine ait olduğu belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda, 60 bin dolar ile ölen örgüt üyelerinin adına para transferlerinin yapılması için kullanıldığı değerlendirilen parmak izi kalıpları bulundu.

AA muhabirinin emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan örgüt üyelerinin verdiği bilgiler ve en son yakalanan sözde Kırşehir sorumlusunun sorgusunun ardından kent merkezindeki iki hücre evine baskın düzenledi.

Kent merkezindeki ilk evde DEAŞ adına düzenlenmiş çok sayıda evlilik cüzdanı şeklinde belgeler bulundu. Belgelerin en başında sözde DEAŞ bayrağı, alt kısımlarda ise evlenen kişinin fotoğrafları, doğum tarihleri, anne ve babalarının isimlerinin bulunduğu dikkati çekti. Belgelerin alt kısmında ise çiftlerin parmak izleri ve evliliği onaylayan örgüt sorumlusunun imzası olduğu görüldü.

Aynı evin mutfak bölümünde arama yapan ekipler, yemek yapımında kullanılan eşyaların içine gizlenmiş vaziyette sözde evlilik cüzdanındaki kişilere ait düğün fotoğrafları, ziynet eşyaları, örgüte ait kimlik kartları, Suriye ve Irak devletleri adına çıkarılmış kimlikler, çok sayıda dolar ve Türk lirası ele geçirdi.

Parmak izi kalıpları

Evin gizli bölümlerinde bulunan parmak izi kalıpları da dikkati çekti. Gerçeklerinin birebir kopyası olarak alınmış 9 ayrı işaret parmağı iziyle ilgili de inceleme başlatıldı.

Plastik kaplamalar üzerine kalıpları alındığı anlaşılan ve ölen DEAŞ mensuplarına ait olduğu tahmin edilen parmak izleri, örgütün iç yapılanmasında yer alan kişiler adına bazı işlemlerin yürütüldüğü izlenimi verdi. Ölen örgüt üyeleri adına para transferlerinin yapılması için kullanıldığı değerlendirilen parmak izi kalıplarıyla bulunan 60 bin dolar da bu değerlendirmeyi kuvvetlendirdi.

Örgüte ait kent merkezinde tespit edilen bir başka evde yapılan aramada ise sözde DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin gönderdiği belirlenen bir mektup da bulundu.

Bağdadi’nin imzası ve mührü bulunan mektupta, tıpkı Fetullahçı Terör Örgütü'nde olduğu gibi DEAŞ'ta başlayan çözülmeler ve itirafların önüne geçilmeye çalışıldığı dikkati çekiyor. Örgüt üyelerinin motivasyonun artırılması amacıyla yazıldığı gözlenen mektupta, yeni talimatlar da yer alıyor.

Bağdadi mektupta, DEAŞ'tan ayrılanların cehenneme gideceğini ileri sürerek, örgüt bünyesindeki kişilerin kurtuluşa ereceğini, bu nedenle ayrılmamaları gerektiğini dikte ediyor.

Çeşitli vaatlerde de bulunan Bağdadi, DEAŞ ile daha çok kişiye ulaşmaları gerektiğini belirterek, ayrılanların da cezalandırılacağı tehdidinde bulunuyor.

Kırşehir'de, farklı tarihlerde tutuklanan 19 DEAŞ mensubunun yargılanmasına Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmış, bu sanıkların verdikleri ifadeler doğrultusunda aralarında DEAŞ'ın Kırşehir sorumlusu olduğu ileri sürülen şüphelinin de bulunduğu 4 kişi daha yakalanarak tutuklanmıştı.

Son Güncelleme: 26.12.2017 11:46
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeParmak IziKırşehirde DEAŞ OperasyonuDEAŞ Arşivi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığından 'aşı' açıklaması
Sağlık Bakanlığından 'aşı' açıklaması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Demirel'in acı günü
MHP Genel Başkan Yardımcısı Demirel'in acı günü
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Lübnan'da 'Filistinli cesur kız' Temimi'ye destek gösterisi
Lübnan'da 'Filistinli cesur kız' Temimi'ye destek gösterisi
Meşal'den Arap ve İslam dünyasına 'Kudüs övgüsü'
Meşal'den Arap ve İslam dünyasına 'Kudüs övgüsü'
Suriyeli muhalifler Hama'da savaş uçağı düşürdü
Suriyeli muhalifler Hama'da savaş uçağı düşürdü
Ak-Kim'in 40. yılı
Ak-Kim'in 40. yılı
ABD hegemonyasındaki 'muz cumhuriyetleri' tartışması
ABD hegemonyasındaki 'muz cumhuriyetleri' tartışması

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim