DEAŞ operasyonları hız kesmedi

MALATYA (AA) - Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya çalışan terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, hem yurt içindeki operasyonlarla hem de yurt dışında örgüte ağır darbe vurdu.

İnsanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik yurt içindeki operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

Polis, jandarma ve hudut birliklerinin şubat ayında yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda DEAŞ üyesi gözaltına alındı, örgüte ait doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

DEAŞ saldırılarına karşı çalışmalarını sürdüren ve şehirlerin yanı sıra sınırda da güvenlik önlemlerini her geçen gün artıran Türkiye, terör örgütüne yönelik hem yurt içi hem de dışında çok yönlü mücadele sergiliyor.

Özellikle şafak vakti ve farklı kentlerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla örgüte nefes aldırmayan güvenlik güçleri, teröristlerin düzenlemeyi planladığı çok sayıda eylemi de başarılı çalışmalarla engelledi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geçen ay düzenlenen operasyonlarda aralarında terör örgütünün yönetim kadrosunda yer aldıkları belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu 189 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 17'si tutuklandı, bir bölümü ise sınır dışı edildi. Bazı zanlıların da emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'deki YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik hedefler de ateş altına alındı.

Muhabir: Volkan Kaşik

