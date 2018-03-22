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DEAŞ’ın Rakka yağmasından Zeytin Dalı yalanı uydurdular

Terör örgütü PYD/PKK destekçileri, terör örgütü DEAŞ’ın Yezidilerin evlerinden yağmaladıkları malları sattığı Rakka’daki pazarı, Azez gibi paylaşarak TSK ve Zeytin Dalı Harekatı’nı karalamaya çalıştı.

DEAŞ’ın Rakka yağmasından Zeytin Dalı yalanı uydurdular

Terör örgütü PYD/PKK destekçileri, terör örgütü DEAŞ’ın Yezidilerin evlerinden yağmaladıkları malları sattığı Rakka’daki pazarı, Azez gibi paylaşarak TSK ve Zeytin Dalı Harekatı’nı karalamaya çalıştı.

22 Mart 2018 Perşembe 15:04
DEAŞ’ın Rakka yağmasından Zeytin Dalı yalanı uydurdular

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de başlattığı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) destekli Zeytin Dalı Harekatı’nda, Afrin ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesiyle terör örgütü PYD/PKK'ya örgütüne yakın hesaplar TSK ve ÖSO’yu karalamak için harekete geçti.

Sosyal medyada, “Burası Azez. Teröristler, Efrin’de yağmaladıkları eşyaları satıyor” yalanıyla dolaşıma sokulan fotoğrafın 2015’te çekildiği ortaya çıktı.

Görselde, DEAŞ’ın 2015’te Rakka’da Yezidilerin evlerinden yağmaladıkları malları sattığı bir pazar yeri görülüyor.

Örgüt destekçilerinin sosyal medyada, Afrin'in terörden arındırılması sonrası benzer yalanlarla paylaşımlara hız verdiği biliniyor.

Öte yandan, ÖSO da Afrin'de yağmaya karışan iki mensubunun ilişiğini kestiğini ve benzer bir durumda ciddi yaptırımlarının olacağını duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
AfrinDünyaTerör örgütü DEAŞTerör örgütü PYD/PKKZeytin Dalı Harekatı
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