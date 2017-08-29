Demir İnşaat'tan, Kurban Bayramı kampanyası

İSTANBUL (AA) - Demir İnşaat, Kurban Bayramı'nda konut almak isteyenlere özel indirim kampanyası sunuyor.

Demir İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya 30 Ağustos-16 Eylül'de geçerli olacak.

Demir İnşaat, Beylikdüzü'nde aşk temalı, akıllı ev teknolojisi ile inşa ettiği Demir Romance, Büyükçekmece'de yükselen Demir La Vida ve Beylikdüzü'nün merkezinde konumlanan Ayışığı Butik projelerine özel yüzde 16'ya varan indirim sağlıyor. Kampanyadan daire almak isteyenlere, kişiye özel ödeme seçeneklerinin yanı sıra yüzde 25 peşin, 0,98 faiz oranı ve 120 ay vade seçeneği de sunuluyor.

Ayrıca, indirim ve ödeme seçeneklerine ek olarak Demir Grup çatısı altında yer alan DAY Sigorta'nın ara sigortası, sağlık sigortası, konut sigortası ve yaşam riskleri sigortası hizmetlerinden de ücretsiz faydalanma imkanı sağlıyor.

- "DAY Sigorta'nın 4 farklı sigorta hizmetini ücretsiz sunuyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, Kurban Bayramı kampanyası ile ev sahibi olmak isteyenlere biten projelerden benzersiz bir yaşama adım atma fırsatı sunduklarını belirterek, "Müşterilerimizi Demir İnşaat markasının huzurlu ve keyifli, aynı zamanda ayrıcalıklı konut projelerinden ev sahibi yapmak için bayrama özel cazip indirim fırsatı ve ücretsiz sigorta hizmetini kapsayan kampanya başlattık." ifadesini kullandı.

Demir, birinci sınıf malzeme ve işçilikle teslim ettikleri Demir Romance ve Demir La Vida projeleriyle, yeşil alanlarıyla, havuzlarıyla ve şelale ayrıntılarıyla keyifli ve temiz havası bol bir yaşam sunduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Projelerimizde ayrıca peyzaj alanları, çocukların ve gençlerin rahat ve güvenle vakit geçirebilecekleri alanlarla bölgede fark yaratıyoruz. Özetle projelerimizde hayatın stresinden uzak keyifli ve huzurlu, oksijeni bol bir yaşam sunuyoruz. Artık bu kaliteli yaşamdan herkes faydalansın diye iskonto oranımızı yüzde 16'ya kadar çektik. Faiz oranımızı ise 0,98'de sabitledik. Kampanyaya ilave olarak, Demir Grup çatısı altında yer alan DAY Sigorta'nın 4 farklı sigorta hizmetini ücretsiz olarak sunuyoruz. Son olarak, kampanyadan ev sahibi olmak isteyenlere 120 ay vade ile konut sahibi olmalarının önünü açıyoruz."