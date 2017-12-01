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Deniz Baykal'ın tedavisi Almanya'da sürecek

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavisine Almanya'da bir merkezde devam edileceği açıklandı.

Deniz Baykal'ın tedavisi Almanya'da sürecek

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavisine Almanya'da bir merkezde devam edileceği açıklandı.

01 Aralık 2017 Cuma 18:50
Deniz Baykal'ın tedavisi Almanya'da sürecek

Deniz Baykal'ın tedavisi Almanya'da sürecek

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'nde doktorlarla birlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Deniz Baykal'ın 47 gündür tedavi gördüğünü belirten Prof. Dr. İbiş, genel durumunun ve bilinçsel fonksiyonlarının iyi olduğunu söyledi.

Sağlık durumunun her gün daha iyiye gittiğine dikkati çeken İbiş, "Kendisi yardımla ayakta durabiliyor, sandalyeye oturabiliyor. Baş, boyun, el, kol, bacak hareketleri bir önceki açıklamamıza göre daha iyi durumda." dedi.

"Ailesini isteği üzerine Almanya'ya gidecek"

Baykal'ın fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının da devam ettiğini dile getiren İbiş, "Ailenin de isteği üzerine fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için Almanya'da bir merkeze önümüzdeki günler içerisinde gidecek. İlgili klinikten gün bekleniyor, bildirdikleri gün gidecek ve tedavisine orada devam edilecek." ifadelerini kullandı.

Baykal'a, basın açıklaması yapacaklarına ilişkin bilgi verdiklerini anlatan Prof. Dr. İbiş, kendisinin de basın mensuplarına, kamuoyuna ve tüm sağlık ekibine selam ve sevgisini ilettiğini aktardı. İbiş, basın mensuplarına Baykal'ın tedavisi süresince doğru haberin paylaşılması ve gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

Yurt dışındaki tedavinin ne kadar süreceğine ilişkin soru üzerine Prof. Dr. İbiş, "İki ay olduğunu söylüyorlar. Durumuna göre orada değerlendirilecektir." dedi.

İbiş, tedavinin yapılacağı hastanedeki klinikte tadilat olduğunu ve onun tamamlanmasıyla Baykal'ın bu hastaneye gideceğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Ali Kemal Akan

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Son Güncelleme: 01.12.2017 22:10
Anahtar Kelimeler:
Deniz BaykalPolitika
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