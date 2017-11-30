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Denizbank Genel Müdürü Ateş:

- “Denizbank’ın paranın yurt dışı edilip bir takım işlemlerle yurt dışından getirilmesi konusunda hiçbir dahili yok” - “Biz 2004-2013 yılları arasında altın takas bankası olarak bu görevi Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi adına Denizbank olarak üstlendik. Nasıl ki TL’de EFT, dövizin her cinsinde swift’ten geçiyor, altında da takas bankasından geçiyor. Bunu Türk halkının bilmesi lazım”

Denizbank Genel Müdürü Ateş:

- “Denizbank’ın paranın yurt dışı edilip bir takım işlemlerle yurt dışından getirilmesi konusunda hiçbir dahili yok” - “Biz 2004-2013 yılları arasında altın takas bankası olarak bu görevi Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi adına Denizbank olarak üstlendik. Nasıl ki TL’de EFT, dövizin her cinsinde swift’ten geçiyor, altında da takas bankasından geçiyor. Bunu Türk halkının bilmesi lazım”

30 Kasım 2017 Perşembe 11:52
Denizbank Genel Müdürü Ateş:

ANTALYA (AA) - Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, iş adamı Rıza Sarraf’ın ifadelerine ilişkin, “Denizbank’ın paranın yurt dışı edilip bir takım işlemlerle yurt dışından getirilmesi konusunda hiçbir dahili yok.” dedi.

Ateş, New York'ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada tanık olarak dinlenen iş adamı Rıza Sarraf’ın altın ticaretini nasıl yaptığına ilişkin ifadelerine yönelik değerlendirmede bulundu.

Davada 3 bin sayfa iddianame olduğunu belirten Ateş, “BDDK ve bankalar bu iddianameyi satır satır inceledi. Daha sonra liste de gördüğünüz gibi birçok isim ve kurumun adı geçiyordu. Bu iddianamede Denizbank veya Denizbank ile alakalı herhangi bir personelin adı yoktu.” ifadelerini kullandı.

Ateş, altın takas bankasının devletin görevlendirdiği bir banka olduğunu anımsatarak, “Bunun ciddi şartları vardır. 2004 yılına kadar Türkiye’nin altın takas bankası İş Bankası idi. Biz bu göreve 2004 yılında talip olduk. Bu görevi gururla söylüyorum ki bize verdiler. 2013 yılının şubat ayına kadar bunu sürdürdük. 2013 yılının şubat ayından itibaren de Kuveyt Türk bu işlemi sürdürüyor.” diye konuştu.


- “Bizim bir tane bile yurt dışına döviz işlemimiz yoktur”


Takas bankalarının ülkede altın işi yapan, altın borsasına kayıtlı üyelere hesap açmakla mükellef olduğunu ifade eden Ateş, şunları kaydetti:

“Yani uygun olan belgeyi getiren üyelerin kaydını yapmak zorundayız. Bu çerçevede de altının bütün hareketi takas bankasından geçer. Adamın anlattığı şemada görülen, sonra başka bir bankamızla ilgili olarak yurt dışı edildiği ifade edilen, sonra altının gitmediği vesaire. Bunlar belgelerle tevsik edilir. Zaten bu belgeleri de BDDK, vaktinde herkesten istedi ve inceledi. Bu çerçeve de bizim bir tane bile yurt dışına döviz işlemimiz yoktur. Biz takas bankası olmamız sıfatıyla tabii ki altın borsasına üye bütün kurumların hesaplarını açmakla mükelleftik. Bu aslında eskilere dayalı soruşturmadır. OFAC dediğimiz bir kurum yapıyor. Daha önce de çok büyük bankalara ciddi ceza kesmiş. Amerika’nın yaptırımlarını kontrol eden kurum gibi düşünebilirsiniz. Biz OFAC’tan Rusya yaptırımlarıyla ilgili bütün Denizbank ve iştiraklarinin istisna tutulmasını istedik ve istisna tutuldu. OFAC ile ilgili bizim sürekli teşrik-i mesaimiz var. (2004-2013 yılı dönemi) Takas bankası olmamız sıfatıyla bizde gayet tabii olarak işlemler açılıyor. Denizbank’ın paranın yurt dışı edilip bir takım işlemlerle yurt dışından getirilmesi konusunda hiçbir dahili yok.”


- “Bizim işleme konu bir işlemimiz yok”


Ateş, kendilerinin 2004-2013 yılları arasında altın takas bankası olarak bu görevi Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi adına Denizbank olarak üstlendiklerini anlatarek, "Bunu bizzat ben iletmek istedim. Nasıl ki TL’de EFT, dövizin her cinsinde swift’ten geçiyor, altında da takas bankasından geçiyor. Bunu Türk halkının bilmesi lazım.” dedi.

Bu konuda Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama geçip geçmediklerine ilişkin soruya Ateş, “Tercümanların çok iyi olmadığından bahsediliyor. Anlatan kişiler de finans bilgilerine ve düzenine hakim olmayabiliyor. Yapılan açıklama isimlerden ibaret ve havada kalıyor. Bizim ne bilerek, isteyerek ne de bilmeden, istemeden işleme konu bir işlemimiz yok. Dubai’ye gönderim konularında…” yanıtını verdi.

Bu dava çıktı çıkalı BDDK’nın da boş oturmadığını anlatan Ateş, bütün bankalardan bilgi akışının sağlandığını, incelemelerin de regülatör tarafından yapıldığını söyledi.

Ateş, sadece takas bankası sıfatı ile adı geçen Denizbank’ın bu işin içindeymiş gibi bir algı yaratılmasının kendilerini zarar verebileceğini, bu sebeple bu açıklamayı yaptığını dile getirdi.



Anahtar Kelimeler:
DenizbankRıza Sarraf
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