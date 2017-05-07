Denizli'de Deniz Gezmiş eylemine 34 gözaltı

Denizli'de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının ölüm yıldönümlerinde izinsiz eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 34 kişiyi gözaltına aldı.Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, DevLis ve Emek Partisi üyelerinden oluşan grup, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmak için dün saat 18.00 sıralarında Gazi Bulvarı Candoğan Parkı'nda bir araya geldi.Geniş güvenlik önlemi alan polis, eylemin izinsiz olduğunu belirterek, gruptan dağılmasını istedi. Slogan atıp yapılan uyarılara aldırış etmeyen gruba, polis müdahale etti.Kalabalık dağılırken, 34 kişi gözaltına alındı.