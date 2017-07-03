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03 Temmuz 2017 Pazartesi 19:54

Denizli Sarayköy'de orman yangını: Uçaklar havadan müdahale ediyor

Denizli Sarayköy Tekkeköy'de çıkan orman yangını giderek büyüyor. Yangını söndürmek için havadan ve karadan mücadele devam ediyor.

Denizli Sarayköy'de orman yangını: Uçaklar havadan müdahale ediyor
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Denizli Sarayköy'de orman yangını: Uçaklar havadan müdahale ediyor


Denizli'de Sarayköyü İlçesinin Tekkeköyü mevkiinde, orman yangını çıktı. Rüzgar nedeniyle büyüme riski olan yangına 2 uçak ve 4 helikopter ile müdahale ediliyor.

Hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktığı bölgede havadan ve karadan devam eden yangını söndürmek için vatandaşlar da seferber oldu. 
Bugün saat 19.00 sıralarında Kabaağaç Mahallesi'nde başlayan va çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını söndürmek üzere, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopterle, çok sayıda arazöz ve orman işiçisi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, rüzgar ve sarp arazi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. Yangının ilerlediği yönde bulunan kırsal Tekkeköy Mahallesi'nin, tedbir amaçlı boşaltılacağı öğrenildi.

ÇANAKKAL EZİNE'DE ESOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bu arada Çanakkale'nin Ezine İlçesi'ne bağlı Karagömlek Köyü yakınlarındaki tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın, ikinci günde, 30 saat sonra kısmen kontrol altına alınabildi. 1 helikopter, 18 arazöz, 5 dozer ve 1 greyder soğutma çalışmalarına devam ediyor. Bazı bölgelerde ağaçların kök ve gövdelerinin yanmaya devam etmesi nedeniyle, ekipler tedbiri elden bırakmıyor. En ufak bir alevin çıktığı noktaya havadan helikopter su bırakıyor. Kara ekipleri ise sönen alanların soğutma çalışmalarını yapıyor. İlk belirlemelere göre 30 hektar orman alanının kül olduğu yangında soğutma çalışmalarının yarına kadar süreceği bildirildi.
 
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