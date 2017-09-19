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Denizli şehidini uğurladı

Nusaybin ilçesindeki çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Arıkan'ın cenazesi, memleketi Denizli'de toprağa verildi

Denizli şehidini uğurladı

Nusaybin ilçesindeki çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Arıkan'ın cenazesi, memleketi Denizli'de toprağa verildi

19 Eylül 2017 Salı 15:29
Denizli şehidini uğurladı

DENİZLİ (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın cenazesi, Tümgeneral İlhan Özcan Kışlası'nda bulunan 11. Komando Tugay Komutanlığındaki hastane morgundan alınarak Bayıralan Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze aracına kondu. Bu sırada eşi Ümmühan, annesi Hatice, babası İbrahim ile kardeşleri Mesut, Mehmet ve Fatma'yı aile yakınları teselli etmeye çalıştı. Fenalaşanlara ambulans ekipleri müdahale etti.

Ağabeyinin askeri gömleğini giyerek fotoğrafını taşıyan lise öğrencisi Fatma Arıkan, kendisinin de ağabeyi gibi vatanı için çalışacağını söyleyerek, "Benim ağabeyim bir melekti. Şimdi bir melek oldu, ben de öyle olacağım." diyerek gözyaşı döktü. Fatma Arıkan'ı şehidin eşi sakinleştirmeye çalıştı.

İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın kıldırdığı namaz sonra cenaze tekbirler eşliğinde toprağa verildi.

Törene Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Musa Çitil, Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Topçu Kurmay Albay Gültekin Yaralı ile ilçe idarecileri de katıldı.

Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan, Mardin'in Nusaybin ilçesi Çalıköyü Mahallesi'nde dün, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olmuştu.

Muhabir: Sebahatdin Zeyrek

Anahtar Kelimeler:
Muhammet ArıkanNusaybinşehitTürkiye
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