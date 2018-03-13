Denk Partisi Hollanda'nın en genç tabana sahip

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da 21 Mart’ta düzenlenecek yerel seçimde yarışacak Denk Partisi, en genç tabana sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

Ulusal Seçmen Araştırma Bürosunun yaptığı araştırmaya göre, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi, mecliste temsil edilen siyasi partiler arasında 34 yaş ortalamasıyla en genç tabana sahip.

Denk Partisinin 25 yaşındaki Schiedam adayı Doğukan Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy kullanma hakkına sahip gençlerden çoğunun, diğer partilerin kendilerini temsil etmediğine inandığını, bu nedenle Denk Partisini tercih ettiğini belirtti.

İktisat ve kamu yönetimi alanlarında eğitim gören Ergin, "Gençler, diğer partilerde kendi öz kültürel değerlerine sahip olamadıklarını ve sürekli baskı altında olduklarını hissediyor. Bu yüzden son 3 yılda Denk Partisinin kurulmasıyla siyasetle ilgilenen gençlerin bize yöneldiğini görüyoruz. Gençlerin, iş dünyasında yaşadıkları ırkçılık, staj yeri bulamama gibi birçok sorunu var. Diğer partiler buna yeterince çözüm bulamıyor. Gençler bu yüzden bizden onların sesi olmamızı bekliyor." dedi.

Denk Partisinin Zaandam adayı 24 yaşındaki Şebnem Pancar da Denk Partisinin gençlerin siyasete katılması ve bu alanda kendilerini geliştirmesi için şans tanıdığını vurgulayarak "Bize verilen bu şansı değerlendirip kendimizi göstermemiz lazım. O kadar çok kişiyle görüştüm ki gençlerin son zamanda politikaya inançları tamamen bitmiş. Şimdiki gençler tahsilli, çok bilinçli ve kendilerini ispat edebiliyor. Burada doğup büyüdükleri için Hollandacayı ana dilleri gibi konuşabiliyorlar. O yüzden kendimizi gösterip burada bizim de hakkımız olduğunu bilmemiz ve göstermemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Pedagoji öğrencisi Pancar, "Bazı Türk adaylar, meclise girmek için oy topluyor ve seçildikten sonra oy aldığı vatandaşla hiçbir araya gelmiyor. Herkesin zoruna giden de bu zaten. Onun için biz yeni bir parti olarak bundan kaçınıp vatandaşı gerçekten temsil etmek istiyoruz. Onlarla şimdi görüştüğümüz gibi seçildikten sonra ve önümüzdeki yıllarda aynı şekilde görüşüp sohbet etmek istiyoruz." diye konuştu.

Denk Partisinin Rotterdam adayı 26 yaşındaki sosyolog Stephan Baerle de gençlerin hassas olduğu konulara değindiklerine işaret ederek "Siyaset arenasında son yıllarda gençler hakkında çok şeyler söylendi ve vaatler verildi ama partiler bunları uygulamakta zayıf kaldı. Bizim partimizin çizgisi, gençlerin ilgi alanına giriyor. Örneğin staj yeri bulma garantisi verdiğimiz ve iş dünyasındaki ırkçılığa karşı mücadele ettiğimiz için onları temsil ettiğimizi gördüklerini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Babası Türk olan Baerle, gençlerin Denk Partisinin bu çizgisinden çıkmamasını istediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Gençler başımızı dik tutup, en önemli konulardan biri olan toplumdaki ırkçılık konusunda mücadelemizi devam ettirmemizi bekliyor. Bu çizgiden ayrılmadan gelecek 4 yılda bunu pratikte uygulamamızı istiyorlar. Ülke siyasetinde ortalama yaş oranı ne yazık ki yüksek ve gençler az temsil ediliyor. Denk Partisinin genç tabanının siyaset için büyük bir şans olduğunu ve ferahlık getireceğini düşünüyorum."