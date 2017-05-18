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18 Mayıs 2017 Perşembe 16:31

Derin Tarih Dergisi toplatılıyor; İhbar polisten geldi

Eski FETÖ'cülerden Mustafa Armağan tarafından çıkarılan Derin Tarih dergisi hakkında toplatma kararı verildi.

Derin Tarih Dergisi toplatılıyor; İhbar polisten geldi
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Derin Tarih Dergisi toplatılıyor; İhbar polisten geldi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlamasıyla 'Derin Tarih' dergisinin Mayıs sayısı hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 'Derin Tarih' dergisinin Mayıs sayısı hakkında el koyma ve toplatma kararı verildi.

SAVCILIĞA İHBARDA BULUNULDU

“Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. “Derin Tarih" dergisinin Mayıs ayı sayısında Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret edildiği gerekçesiyle emniyet savcılığa ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Ertuğrul Sarıyar  'Derin Tarih' dergisinin Mayıs sayısı hakkında soruşturma başlattı. Savcılık ayrıca soruşturma kapsamında 'Derin Tarih' dergisinin Mayıs sayısı hakkında toplatılmasını, el konulmasını ve basım, yayın ve dağıtımının durdurulmasını mahkemeden talep etti.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Nöbetçi Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği de kuvvetli delilin bulunması ve dergide Atatürk'e hakaret içeren ifadelere yer verildiği gerekçesiyle talebin kabulüne karar verdi. Hakimlik, derginin Mayıs sayısına el konulmasını, toplatılmasını, yayın ve dağıtımının durdurulmasına hükmetti.

 
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