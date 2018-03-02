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Ders kitapları milli yazılım ile incelenecek

Ders kitaplarında uygunsuz içerik olup olmadığı, milli yazılım "intihal.net" ile tespit edilecek.

Ders kitapları milli yazılım ile incelenecek

Ders kitaplarında uygunsuz içerik olup olmadığı, milli yazılım "intihal.net" ile tespit edilecek.

02 Mart 2018 Cuma 16:31
Ders kitapları milli yazılım ile incelenecek

ANKARA (AA) - Ders kitaplarında uygunsuz içerik olup olmadığı, milli yazılım "intihal.net" ile tespit edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Fırat Üniversitesi Teknokent'te faaliyet gösteren Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Limited Şirketi arasında, şirketin "intihal.net" adlı benzerlik tespit yazılım programının, ders kitaplarının incelenmesinde kullanılmasına ilişkin bir protokol imzalandı.

Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda gerçekleşen protokol töreninde yaptığı konuşmada, FETÖ veya diğer terör örgütleri ile irtibat ve iltisakı kesinleşmiş kişilerin yayınları ve terör örgütlerinin sıklıkla kullandığı kelimelerle subliminal bir mesaj verilip verilmediğinin, yerli ve milli bir yazılım olan "intihal.net" programı ile tespit edileceğini söyledi.

Bu programın FETÖ ve diğer terör örgütleri ile mücadelede önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Durmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yazılım sayesinde, Başkanlığımıza sunulan ders kitaplarını incelerken FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı kaynakların kullanılıp kullanılmadığını tespit edeceğiz. Birtakım argo, kaba dil, ırkçı ve cinsiyetçi söylemleri fark edebileceğiz. Kitapları hazırlayanlar tarafından başka bir kitaptan alıntı yapılıp yapılmadığını tespit edeceğiz. Başka bir yazarın eserini kısmen veya tamamen alıp almadığını, bu anlamdaki benzerlik tespitini yapmış olacağız."

1522 kitapta 32 bin 900 hata tespiti

Programla, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile atılmış, terör örgütleri ile irtibatı kesinlik kazanmış bazı isimlerin, kitapları hazırlayanlar arasında yer alıp almadığını da belirleyeceklerini vurgulayan Durmuş, "FETÖ'nün, PKK'nın veya diğer terör örgütlerinin sıklıkla kullandıkları birtakım kelimeleri tespit edeceğiz." dedi.

Durmuş, 29 Ağustos 2016'dan, Haziran 2017'ye kadar 1522 kitabı incelediklerini ve 32 bin 900 hata tespiti yaparak, düzelttiklerini kaydetti.

Çalışmalar neticesinde, 422 doğrudan FETÖ/PDY ile alakalı hata tespiti yaptıklarına dikkati çeken Durmuş, bu hataların yer aldığı 189 kitabın ve bu kitapları hazırlayan 73 kişinin sistemden çıkarıldığını belirtti.

Durmuş, bu incelemelerin öğretmenlerden oluşan komisyonlarca "manuel" yapıldığını söyledi.

Protokol sayesinde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına bir yıllık kullanımı hibe edilen "intihal.net" benzerlik tespit yazılımıyla, bu sene başından itibaren manuel yapılan incelemelerin yanı sıra inceleme sürecinin başında ve sonunda olmak üzere iki kez de intihal taraması yapılabilecek.

Hibe edilen yazılım, Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz dağıttığı ders kitapları ve öğretim materyallerinin incelenmesinde de kullanılacak.

Muhabir: Esin Işık

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Türkiye
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