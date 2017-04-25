Derya Bozovalı, Hürriyet'i trolleyince foyası ortaya çıktı

DERYA BOZOVALI KİM?

ÖDÜL YALANI!

AVUKAT GİBİ MAHKEMEYE GİRMİŞ

Adıgüzelliği ve düzgün fiziği ile ekonomi, finans, bankacılık, inşaat ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren, dünya çapında şirketlerin üst düzey yöneticiliğini yapmış CV'si oldukça kabarık, kariyer sicili oldukça yüksek.. Milyar dolarlık yatırımları konuşuyor, 1 milyar dolara şehir hastanesi projesine 'Finansmanı hazır' diyerek talip oluyor. Hürriyet Gazetesi Ekonomi bölümünde bu heyecan verici rakamlar ve güzel fiziğiyle bir inşaat şantiyesini andıran mekanda başında baret, yüksek topuklu pemybe ayakkabıyla oluşturulan kombiniyle Derya Bozovalı kendini gösteriyor. Ancak söz konusu fotoğrağın 2016 yılında çekildiği, daha önce de bir magazin sitesinde yayınlandığı ortaya çıktı.Haberin yayınlanmasının hemen ardından Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici'ye e-posta ile gelen bilgiler, genç ve güzel yatırımcının verdiği bilgilerin yalan olduğuna dair iddialar gelmeye başlıyor.gelen iddiaların peşine düşünce,'nin bir PR çalışmasına kurban gittiği, sosyal medya tabiriyle trollendiği anlaşılıyor.Gazete haberinde 9 yıl JP Morgan'da çalıştığını, hatta bu kurumda CEO'luğa kadar yükseldiğini iddia eden Derya Bozovalı'nın Artvin Yusufeli'nde krom madeni işlettiği hatta bu tesislerde 140 kişinin istihdam edildiği bilgileri de daha sonra yapılan araştırmada yalan olduğu ortaya çıktı.Hürriyet Gazetesi'nde 15 Mart 2017 tarihli haberde finans, inşaat, maden ve sağlık sektörlerinde yatırım danışmanlığı hizmeti veren, milyarlarca dolarlık gücü yönettiği ima edilen Derya Bozova'yı, medyada doğum günü gösterişli bir doğum günü kutlamasıyla bulduk. Hürriyet Gazetesi'nde haberin çıktığı günle, doğum gününü aynı güne denk getiren Derya Bozovalı'nın doğum günü için seçtiği mekan Les Ottomans oldu. Haberjet.com adresinde yer alan dillere destan doğum günü kutlamasına iseFas Dış İlişkiler Müdürü Reza Algani, Fas’ın ünlü şirketi Marıita Group Sahibi Nebile Chabi, Ürdünlü ünlü fon başkanı Ahmet El Masri, Taba Afrika Başkanı Fatih Akbulut, Ahmet Bayar, Murat Tarman, Cangül-Altan Fakılı, Gül Ergi, Banu Zorlu, Arzu-Atamer Kalaylı, Evrim-Ömer Faruk Başaran, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar gibi çok sayıda ünlü katıldı.Faslı aşçıların yemekleri altın tepsilerde sunuldu. Pasta kesilmeden önce Fas yöresel kıyafetini giyen Derya Bozovalı özel bir şovla sahneye geldi. Daha önce de, Sambalı doğum günü kutlayan Bozovalı'nın annesi Hacı Ayşe Ateş adını taşıyan Sultangazi Hacı Ayşe Ateş Kız Teknik ve Meslek Lisesi yaptırarak 2010 yılında da adını duyurmuştu. Ancak okul inşaatı ile Derya Bozovalı arasında sık sık 'Bağış desteği problemi' yaşandığı 'Sultangazi'de Yapımı Yılan Hikayesine Dönen Okul' başlığı ile haber sitelerine konu olmuştu.Derya Bozovalı için bazı gazetelerde kullandığı 'Türkiye'ye Değer Katanlar' ödülü de şüpheli. Henüz 2017 yılı ödüllerinin kime gideceği belli değilken, geçtiğimiz yıl ödüle layık görülenler arasında Derya Bozovalı adı listelerde yer almıyor. Bozovalı, Fas'ta kurulacak bin adetlik mobil hastane konusundaki haberde 'Türkiye'ye Değer Katanlar' ödülünün sahibi olarak lanse ediliyor.Kimi yerde Derya Ateş Bozovalı, Kimi yerde Derya Bozovalı olarak haberlere konu olan iş kadınının, kendisini avukat olarak iş takip ettiği gerekçesiyle de ceza aldığı ortaya çıktı. Bozovalı'nın bu konudak aldığı ceza da Hürriye Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici'nin köşesinde yer aldı. Derya Bozovalı'nın doğruları söylemediğini ve kendisini farklı göstermeye çalıştığını savunan bir okur, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir kararını gönderdi. İstanbul Barosu’nun talebi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği 27 Temmuz 2016 tarih ve 2016 / 1851 numaralı bu kararda, Bozovalı’nın “avukat olmadığı halde avukatlık unvanı taşıyıp kullandığı” gerekçesiyle 881 TL idari para cezasına çarptırıldığı belirtiliyordu.Bu kararı sorduğum Bozovalı, “Uluslararası finans hukuku danışmanı olduğu için avukatlık unvanı kullanmadığı ve başsavcılığın böyle bir kararı olamayacağı” yanıtını verdi. Başsavcılık kararındaki TC numarasının da kendisine ait olmadığını ifade etti.Ama daha sonra bana gönderdiği bir Ticaret Sicil Tasdiknamesi’ndeki TC numarası ile başsavcılık kararındaki numara aynıydı! İstanbul Barosu da Bozovalı’nın ceza aldığını doğruladı. Bozovalı, TC numarası ve aldığı ceza konusunda bana doğru söylememişti.