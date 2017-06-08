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08 Haziran 2017 Perşembe 17:32

Dev şirkette tecavüz skandalı

Teknoloji şirketi Uber'de bir taksi sürücüsünün yolcusuna tecavüz ettiği ortaya çıktı.

Dev şirkette tecavüz skandalı
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Dev şirkette tecavüz skandalı
   Teknoloji şirketi Uber'de bir taksi sürücüsünün yolcusuna tecavüz ettiği ortaya çıktı.Tecavüz olayı Hindistan'da oldu.Teknoloji şirketi Uber, 2014’te Hindistan’da şirket için çalışan bir sürücünün bir kadın yolcuya tecavüz ettiği olayı örtbas etmekle suçlanan Asya müdürü Eric Alexander’ı işten çıkardı. Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber, bir tecavüz olayını örtbas etmekle suçlanan Eric Alexander’ı işten çıkardıHabertürk'ün haberine göre Alexander’ın tecavüze uğrayan kadının doktor raporuna rağmen olayla ilgili soruşturma başlatmadığı öne sürüldü.  
   Bazı kaynaklara göre ise Uber, tecavüz suçlamalarının Hindistan’daki en büyük rakibi Ola tarafından şirketin imajına zarar vermek için uydurulduğunu düşünüyor. Şirket, önceki gün de cinsel taciz kapsamında yürüttüğü soruşturmalar sonucunda 20’den fazla çalışanını işten çıkardığını duyurmuştu. Uber bir süredir şirket kültürü açısından başarısız olmakla eleştiriliyor.

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UberTecavüz Skandalı
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