Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
111099
ALTIN
156.073
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0861
EURO
4.5104
Süper Lig'de ilk yarının lideri Medipol Başakşehir
Süper Lig'de ilk yarının lideri...
Talisca, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan 11'inde
Talisca, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi...
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Ersan'ın 21 sayısı Hawks'a galibiyeti getirdi
Ersan'ın 21 sayısı Hawks'a galibiyeti...

Deve ve dana derisinden üretilen aksesuarlara yoğun ilgi

Nevşehir'in turistik beldesi Göreme'de deve ve dana derisine şekil verilerek üretilen çeşitli aksesuarlara turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Deve ve dana derisinden üretilen aksesuarlara yoğun ilgi

Nevşehir'in turistik beldesi Göreme'de deve ve dana derisine şekil verilerek üretilen çeşitli aksesuarlara turistler yoğun ilgi gösteriyor.

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:30
Deve ve dana derisinden üretilen aksesuarlara yoğun ilgi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Göreme beldesinde deve ve dana derisine şekil verilerek üretilen aksesuarlar, turistlerden yoğun talep görüyor.

Beldede deri ustası arkadaşından öğrendiklerini hevesle uygulayan ve zaman içinde kendi tarzını oluşturan Emre İnan (37), 15 metrekarelik küçük dükkanını hem atölye hem satış reyonu olarak kullanıyor.

Deve kemiğinden aletle deve ve dana derisine desen işleyen, ardından taşlarla süsleyerek cüzdan, bileklik, kolye gibi aksesuarlar üreten İnan, ortaya çıkardığı ürünlerle ilgili sosyal medya hesaplarından çeşitli dillerde bilgiler paylaşıyor.

Deri ustası İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turistlerin çoğunun sosyal medyadan bilgi edinerek veya arkadaş tavsiyesiyle dükkanına geldiğini, turizmin en durgun olduğu dönemlerde bile satışlarının iyi olduğunu söyledi.

Yarı değerli taşlar ile deriyi süsleyerek, cüzdan, bileklik ve kolye yapıyorum

Kapadokya'ya gelen turistlerin fabrikasyondan ziyade el emeği ürünlere daha çok ilgi gösterdiğini aktaran İnan, beldedeki en küçük dükkanlardan birisine sahip olduğu halde iş yerindeki hareketliliğin süreklilik gösterdiğini dile getirdi. İnan, "Diğer dükkanlarda hediyelik eşyalar al sat sistemiyle yapılıyor ancak ben kendim üretiyorum ve daha orijinal şeyler yapıp satmaya çalışıyorum. Turistler ilgi gösteriyor, yapım aşamasını izliyorlar, yaptığım şeyi o an alanlar da oluyor." diye konuştu.

İnan, bazı müşterilerinden özel sipariş aldığını, talep edilen ürüne göre farklı hayvan derileri temin ederek istenileni hazırladığını belirtti.

El sanatlarıyla uğraşmanın ruhuna çok iyi geldiğini ve kendini mutlu hissettiğini aktaran İnan, "Kara kalem çizimlerle başladım, ardından ahşap oyma yaptım. 5 yıldır el emeğiyle farklı ürünler yapıyorum. Yarı değerli taşlar ile deriyi süsleyerek, cüzdan, bileklik, kolye ve daha farklı şeyler yapıyorum. Para kazanmayı bir kenara bırakın, yaptığınız şeyi birinin beğenmesi çok sevindirici bir duygu." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Behçet Alkan

Anahtar Kelimeler:
AksesuarlarDana DerisiDeveHediyelik EşyaNevşehirTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yargıtaydaki temyiz incelemeleri duruşmasız yapılabilecek
Yargıtaydaki temyiz incelemeleri duruşmasız yapılabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'a geldi
Toyota ve Sakarya Üniversitesi ile iş birliği 2022'ye kadar uzatıldı
Toyota ve Sakarya Üniversitesi ile iş birliği 2022'ye kadar uzatıldı
TSK'ya pilot alım süresi uzatıldı
TSK'ya pilot alım süresi uzatıldı
Başbakan Yıldırım: Yanlış hesap Kudüs'ten döndü
Başbakan Yıldırım: Yanlış hesap Kudüs'ten döndü
Ekmek tarifesi için Bakanlık görüşü alınacak
Ekmek tarifesi için Bakanlık görüşü alınacak
'Bu kadar uzun süreli OHAL'e ne gerek var?'
'Bu kadar uzun süreli OHAL'e ne gerek var?'
Türkiye-Suriye sınırındaki modüler duvar çalışmaları sürüyor
Türkiye-Suriye sınırındaki modüler duvar çalışmaları sürüyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim