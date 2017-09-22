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Devlet Bahçeli'den Ozan Arif'e suç duyurusu

Ömrünün büyük bir bölümünü sürgünde geçiren ülkücü ozan, şair, müzisyen Ozan Arif hakkında, Devlet Bahçeli'ye hakaretten dava açıldı.

Devlet Bahçeli'den Ozan Arif'e suç duyurusu

Ömrünün büyük bir bölümünü sürgünde geçiren ülkücü ozan, şair, müzisyen Ozan Arif hakkında, Devlet Bahçeli'ye hakaretten dava açıldı.

22 Eylül 2017 Cuma 16:36
Devlet Bahçeli'den Ozan Arif'e suç duyurusu

Devlet Bahçeli'den Ozan Arif'e suç duyurusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ozan Arif hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Ankara'da dava açıldı.

Milliyetçi şair, müzisyen Ozan Arif hakkında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği gerekçesiyle düzenlenen edilen iddianame çerçevesinde hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatı Yücel Bulut'tan açıklama:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapmış olduğumuz suç duyurusu üzerine, kamuoyunda Ozan Arif olarak bilinen Arif Şirin hakkında yapılan soruşturma neticesinde adı geçen hakkında, muhterem Genel Başkanımıza hakaret ettiği gerekçesiyle tanzim edilen iddianame çerçevesinde Ankara 36’ncı Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle KAMU DAVASI açılmıştır.

Anahtar Kelimeler:
Ozan ArifDevlet Bahçeli
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