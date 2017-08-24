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Devrim'e bakım için özel ekip kuruldu: 2 ay yok

Türkiye'nin ilk milli otomobili Devrim'e bakım yapmak için özel ekip kuruldu. Eskişehir'de bakım alanıcak olan Devrim otomobillerini bir yılda 70 bin vatandaş ziyaret etti

Devrim'e bakım için özel ekip kuruldu: 2 ay yok

Türkiye'nin ilk milli otomobili Devrim'e bakım yapmak için özel ekip kuruldu. Eskişehir'de bakım alanıcak olan Devrim otomobillerini bir yılda 70 bin vatandaş ziyaret etti

24 Ağustos 2017 Perşembe 18:30
Devrim'e bakım için özel ekip kuruldu: 2 ay yok


Devrim'e bakım için özel ekip kuruldu: 2 ay yok


Türkiye'nin ilk milli otomobili Devrim, özel ekip tarafından bakıma alınıyor. İki ay sürecek bakımın ardından Devrim otomobili yeni bölümünde vatandaşların ziyaretine açılacak. Bir yılda 70 bin kişinin ziyarete geldiği Devrim otomobilinden halen iki tane bulunuyor.


Eskişehir'de üretilen Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim", yıllık bakımı yapılacağı için sergilendiği TÜLOMSAŞ yerleşkesinde iki ay ziyarete kapalı kalacak

Eskişehir'de özel bir cam bölmede sergilenen Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim"in, 5 Eylül'de yıllık bakıma alınacağından ziyarete kapalı olacağı bildirildi.

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'den (TÜLOMSAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜLOMSAŞ'ta üretilen Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim", fabrikanın bahçesindeki özel bir cam bölgede sergileniyor.

Yılda yaklaşık 70 bin kişi tarafından ücretsiz ziyaret edilebilen otomobilin, daha rahat ve güvenli ortamda sergilenmesi amacıyla TÜLOMSAŞ yerleşkesinde açık hava sergi alanı oluşturulması yönünde çalışmalar başlatıldı.
Açık hava sergi alanı peyzaj ve düzenleme çalışmalarının yanı sıra 5 Eylül'de 2 ay süreyle yıllık bakımı yapılacak "Devrim", bu süre içinde ziyaret edilemeyecek.

Açık hava sergi alanının hizmete giriş tarihinin TÜLOMSAŞ tarafından ilan edileceği kaydedildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
DevrimDevrim OtomobiliTÜLOMSAŞ
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