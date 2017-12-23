Dicle'de hayata dokunan projeler yatırıma dönüştü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Dicle Belediyesi, ilçede hayata dokunan projeleri yatırıma dönüştürdü.

DBP'li Dicle Belediye Başkanı Abdulsamet Bilgin'in, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından görevlendirme yapılan belediyede, yıllarca ihmal edilen hizmetlerin vatandaşlarla buluşması için yoğun bir mesai başladı.

Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Alparslan Kılıç tarafından ilçenin öncelikli ihtiyaçlarının tespit edilmesi amacıyla esnaf, muhtar ve vatandaşlarla toplantılar düzenlendi.

Yapılan çalışma ve toplantılarla ilçenin yoğunluklu olarak yol, içme suyu, kanalizasyon ve temizlik gibi temel hizmetlerden yoksun kaldığı tespit edildi.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla ilçenin yıllardır hasret kaldığı belediye hizmetleri eksiksiz sunulurken, diğer yandan da Dicleli vatandaşların yaşamına dokunan projeler hazırlandı.

Dicle'nin sosyal, sportif, kültürel ve ticari açıdan gelişimini sağlayacak, toplumun tüm kesimlerine hitap eden projelerle ilçe sakinlerine konforlu bir yaşam olanağı sağlanıyor.

"24 saat su verilecek pozisyona gelindi"

Belediye Başkan Vekili Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinde ilçe sakinlerinin talep ve beklentilerini karşılayacak çalışmalar gerçekleştirmek için vatandaşların görüşlerine başvurduklarını söyledi.

Kendilerine iletilen talepler üzerine planlama yaparak projeleri hızla uygulamaya başladıklarını belirten Kılıç, ilçenin kronik hale gelen su sorununun çözümü için 2 ayrı bölgede sondaj ve isale hattı çalışması yürüttüklerini dile getirdi.

Kılıç, "Bugün itibarıyla ilçemizin musluklarından 24 saat su verilecek bir pozisyona gelindi. İlçemizin eskiyen, işlevini yitiren kanalizasyon alt yapısını baştan sona değiştirdik. Yerine işlevsel bir kanalizasyon sistemi faaliyete geçirildi." dedi.

"İlçenin yol sorununu büyük oranda çözdük"

Toplam 110 bin metrekarelik alanda kilitli parke çalışmasıyla ilçenin toz ve topraktan kurtulmasını sağladıklarını ifade eden Kılıç, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak köyleri birbirine bağlayan 68 kilometrelik yolun asfaltla kaplandığını bildirdi.

Belediye Başkan Vekili Kılıç, şöyle konuştu:

"Yollar araçların dahi gidip gelemeyeceği bir halden asfaltlı zemine dönüştürüldü. Karayolları Bölge Müdürlüğü nezdinde yaptığımız görüşmeler neticesinde ilçemize ilk defa 3 kilometrelik sıcak asfalt kazandırdık. Bunun haricinde kaldırım ve caddeleri yeniden dizayn ederek modern ve güzel bir şehre yakışır düzenlemeler gerçekleştirdik. Kırsal mahallelerimizde 92 kilometrelik stabilize çalışmasını gerçekleştirerek ilçenin yol sorunu büyük oranda çözmüş olduk."

İlçede harabe haldeki mezarlığın düzenlendiğini kaydeden Kılıç, 62 taziyeevi ile cami ve okulların onarımının gerçekleştirildiğini belirtti.

Kılıç, DEDAŞ Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu 6 milyon 800 bin lira bedelle enerji nakil hatlarının yer altına alındığını, böylece elektrik direklerinden kaynaklı görüntü kirliliği ve sık sık meydana gelen elektrik kesintilerinin de önleneceğini anlattı.

"İlçemiz terörle değil, kalkınma ve gelişmeyle anılmak istiyor"

Belediyecilik anlayışlarının yalnızca altyapı hizmetleriyle sınırlı olmadığına dikkati çeken Kılıç, ilçede sosyal, kültürel ve ticari açıdan da öncülük edecek projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Kılıç, bu anlamda çocuklar, gençler, çiftçiler ve kadınlara yönelik birçok faaliyet yürüttüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İlçemizin en büyük ihtiyaçlarından biri olan ailelerimizin gönül rahatlığıyla gidebileceği çay bahçesi projemiz 700 bin lira maliyetle faaliyete geçirildi. Çocuklarımıza yönelik hemen hemen her mahallemizde çocuk oyun grupları oluşturduk. Kendilerine çeşitli geziler, tiyatro ve sinema günleri düzenledik. Kitap fuarları açtık, çeşitli kitaplar hediye ettik. Bu anlamda da çocuklarımızın sosyal ve kültürel hayatının canlanmasını sağladık. Gençlerimize yönelik sentetik çim saha ve 500 kişi kapasiteli kapalı spor salonumuz bu yıl faaliyete geçirildi. Çiftçilerin daha yüksek değerde ürün elde etmeleri sağlamak ve onları organik tarıma teşvik etmek amacıyla GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile uyguladığımız proje ile 55 bin badem, ceviz ve fıstık fidanını onlara teslim ettik."

İlçede sosyal ve kültürel hayata katılımı az olan kadınlara yönelik "Kadın Dinlenme Merkezi"ni hizmete sunduklarına dikkati çeken Kılıç, böylece kadınların oturup, sohbet edebilecekleri ya da pazar alışverişine çıkan kadınların çocuklarıyla dinlenebileceği mekanı ilçeye kazandırdıklarını ifade etti.

Kılıç, İŞKUR projesi kapsamında bu yıl 50 kadının belediye bünyesinde istihdam edildiğini ayrıca kadınlara yönelik il dışında bir takım sosyal ve kültürel aktiviteler yapıldığını anlattı.

"İlçemiz terörle değil, sosyal, kültürel faaliyetler, kalkınma ve gelişmeyle anılmak istiyor. İnsanlar huzur ve güven içerisinde yaşamak istiyor. 10 yıl belki de daha fazla sürede kazandırılamayan yatırım ve hizmetleri 10 ay gibi kısa sürede ilçeye kazandırabilmenin hazzını yaşıyoruz. İnsanlarımız için gönderilen parayı yine insanlarımızın hizmetine harcıyoruz." ifadelerini kullanan Kılıç, ek bir kaynak olmaksızın aynı bütçeyle bu hizmetleri gerçekleştirmeye çalıştıklarını vurguladı.