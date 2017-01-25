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25 Ocak 2017 Çarşamba 15:26

Dikkat Uçak seferleri azaltıldı

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle uçuş seferlerinde azaltılmaya gidildi.

Dikkat Uçak seferleri azaltıldı
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Dikkat Uçak seferleri azaltıldı
 
İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle uçuş seferlerinde azaltılmaya gidildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Baş Müdürlüğü'nden yapılan açıklama göre havalimanında gece 24.00'ten itibaren uçuşların bir gün süreyle yüzde 20 oranında azaltıldığı duyuruldu.
   DHMİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"26 Ocak 2017 Perşembe günü 00.01'den 23.59 saatlerini kapsayan tüm gün boyunca Atatürk Havalimanında uçak seferleri,beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle %20 oranında azaltılmıştır."
 
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Anahtar Kelimeler
KarUçak Seferleri
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