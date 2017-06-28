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28 Haziran 2017 Çarşamba 13:03

Dilencinin üstünden çıkan parayı 8 zabıta güçlükle saydı

Balıkesir'de zabıta ekiplerinin bayram günü yakaladıkları dilencinin üzerinden 71 bin TL para çıktı. 8 zabıta gün boyu 71 bin TL'yi saymak için uğraştı.

Dilencinin üstünden çıkan parayı 8 zabıta güçlükle saydı
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Dilencinin üstünden çıkan parayı 8 zabıta güçlükle saydı

Mübarek Ramazan aylarını fırsat bilen, bayramda ise yoğun mesaiye kalan duygu sömürücüsü dilencilerin kazançları dudak uçuklatacak cinsten.

Balıkesir'de zabıta ekiplerinin bayram günü yakaladıkları dilencinin üzerinden 71 bin TL para çıktı. 8 zabıta gün boyu 71 bin TL'yi saymak için uğraştı. Paralara el konulurken, dilenci A.D.'ye ise 109 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, şehir dışından Balıkesir'e gelerek dilenen A.D. isimli şahıs, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinden yüklü miktarda para çıkan dilenci zabıta binasına götürüldü. Bir oda içine kurulan uzun masaya serilen paraları saymak için 8 personel çağrıldı. 8 zabıta paraları saydı. Şüphelinin üzerinden 71 bin TL para çıktı. Bozuk paraların çoğunu 100 TL'lik hale getiren dilenci A.D.'ye Kabahatler Kanunu gereği 109 TL ceza kesildi. Dilencinin üzerinden çıkan 71 bin liraya ise el konuldu. Paraların kamuya aktarılacağı öğrenildi.
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