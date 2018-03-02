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Dinamitle yıkılamayan bina kendiliğinden çöktü

Bursa'da dün yaklaşık 300 kilogram dinamit patlatılmasına rağmen yıkılamayan bina, bugün kendiliğinden çöktü.

Dinamitle yıkılamayan bina kendiliğinden çöktü

Bursa'da dün yaklaşık 300 kilogram dinamit patlatılmasına rağmen yıkılamayan bina, bugün kendiliğinden çöktü.

02 Mart 2018 Cuma 20:03
Dinamitle yıkılamayan bina kendiliğinden çöktü

TRT için belgesel çekilecekti: Dinamitle yıkılamayan bina kendiliğinden çöktü

BURSA (AA) - Bursa'da dün, TRT Belgesel kanalında yayınlanacak bir program için 300 kilogram dinamit patlatılarak yıkılmaya çalışılan ancak başarısız olunan 13 katlı bina, bugün kendiliğinden çöktü.

Bina yıkımını üstlenen firmanın çalışanlarından Abdullah Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünkü yıkım çalışmalarının ardından güvenlik nedeniyle bir gün bekleme kararı aldıklarını belirterek, "Gece bina yakınında bir bekçi bıraktık. Sabah da inceleme için geldik. Saat 11.00 sularında binadan çatırdama sesleri gelmeye başladı. Ardından da bina kendiliğinden yıkıldı. Çok şükür kaza, bela olmadan yıkıldı.'' diye konuştu.

TRT Belgesel kanalında yayınlanacak "Bakalım işe yarayacak mı?" adlı programda, "Depremde yaşam üçgeni oluşturmaya yarayacak bir eşya var mı?" sorusuna cevap aramak için, Osmangazi ilçesindeki 13 katlı boş bir binanın ilk 3 katına uzmanlarca 300 kilogram dinamit yerleştirildi. Ekipler, dinamitlerin bir kısmının patlamadığını tespit edince ikinci deneme gerçekleştirilmiş, bu denemede de bina yıkılmayınca, belgesel çekimleri bir başka tarihe ertelenmişti.

Muhabir: Volkan Bayraktar

Son Güncelleme: 02.03.2018 18:00
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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