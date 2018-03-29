Diş hekimi çiftin FETÖ davasında karar

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara ile Enes Kanter'in fotoğraf çektirdiği diş kliniğinin sahibi Ali İlker Baştan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali İlker Baştan ve tutuksuz sanık Esma Kuriş Baştan ile avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Ali İlker Baştan, FETÖ'cü eski firari savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara ile Enes Kanter ve bazı FETÖ sanıklarını kastederek, "Bir grup hasta beni mağdur ve suistimal etmiştir." dedi.

FETÖ sanıkları ile tanışıklığının tamamen hasta-doktor ilişkisi olduğunu belirten Baştan, eski savcı Zekeriya Öz'ün bir dönem en kudretli savcılardan olduğunu, bu şahsın birkaç yıl sonra suçlu olacağını bilmesinin mümkün olamayacağını anlattı. Sanık Baştan, keza Enes Kanter'in de Fenerbahçe ve Milli Takım'ın bir dönem oyuncusu olduğunu söyledi.

Sanık Baştan, bir zamanlar devletin desteklediği bu yapı için kendisinin de iyi şeyler düşündüğünü ve devletin desteklemesinden dolayı sempati duyduğunu iddia ederek, ''O gruptan tanıdığım insanlar oldu ama hiyerarşik yapıya dahil olmadım.'' ifadesini kullandı.

Dosyanın karara bağlanacağını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Baştan'a son sözünü sordu.

Sanık Baştan ''Bizim gibi yetişmiş hekimlerin heba olmasına izin vermeyin. Hatta eğer ceza verecekseniz de ayağıma kelepçe takarak sınıra gönderin en azından orada yaralı askerlere pansuman yaparım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali İlker Baştan'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, diğer sanık Esma Kuriş Baştan hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına hükmetti.

Heyet, sanık Ali İlker Baştan'a adli kontrol kapsamında ev hapsi vererek, sanığın tahliyesini kararlaştırdı

Olayın geçmişi

FETÖ lehine sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Enes Kanter, meslekten ihraç edilen örgütün firari eski savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara ile çektirdiği fotoğrafı Twitter'dan yayımlamıştı. Bu paylaşımının ardından kısa bir süre sonra haklarında yakalama kararı çıkarılan Öz ve Kara, Gürcistan üzerinden yurt dışına kaçmıştı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimin ardından söz konusu fotoğrafın ait olduğu yere dair ihbarı değerlendiren polis, fotoğrafın Üsküdar Çengelköy'deki özel bir diş kliniğinin balkonunda çektirildiğinin tespit edilmesi üzerine kliniğin sahibi Ali İlker Baştan ile eşi ve ortağı doktor Esma Kuriş Baştan'ı gözaltına almıştı.

Söz konusu kliniğin örgüt tarafından kullanıldığı ve Ali İlker Baştan'ın örgütün diş doktoru olduğu iddiasıyla her iki şüpheli de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Esma Kuriş Baştan ilerleyen süreçte tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ali İlker Baştan ve Esma Kuriş Baştan hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Muhabir: Muhammed Enes Can, Murat Kaya



