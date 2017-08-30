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"Diş protezi bakımı ihmal edilmemeli"

- Çamlıca Hospitadent Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Topçuoğlu: - "İster sabit ister hareketli proteze sahip olalım, temizliği ve bakımı ihmal edildiğinde protez aralarında biriken bakteriler üreyerek çürüklere, diş eti problemlerine ve ağız kokusuna neden olabilir" - "Sabit veya hareketli protez kullanan bireylerin şikayetleri olmasa dahi 6 ayda bir diş hekimi kontrolüne gitmelerinde fayda var."

"Diş protezi bakımı ihmal edilmemeli"

- Çamlıca Hospitadent Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Topçuoğlu: - "İster sabit ister hareketli proteze sahip olalım, temizliği ve bakımı ihmal edildiğinde protez aralarında biriken bakteriler üreyerek çürüklere, diş eti problemlerine ve ağız kokusuna neden olabilir" - "Sabit veya hareketli protez kullanan bireylerin şikayetleri olmasa dahi 6 ayda bir diş hekimi kontrolüne gitmelerinde fayda var."

30 Ağustos 2017 Çarşamba 09:42

İSTANBUL (AA) - Çamlıca Hospitadent Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Tarcan Topçuoğlu, temizlik ve bakımı ihmal edilen sabit ya da hareketli diş protezinin çürüklere, diş eti problemlerine ve ağız kokusuna neden olabileceğini belirterek, diş protezi kullananların şikayetleri olmasa dahi 6 ayda bir diş hekimi kontrolüne gitmelerinde fayda olduğunu bildirdi.

Topçuoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, diş protezinin, çeşitli sebeplerle kaybedilen dişlerin yerine konarak kişilerin estetik ve fonksiyon ihtiyaçlarını karşılayan tüm yapay restorasyonlar olduğunu aktardı.

Protez dişlerin bakımına özen ve dikkat gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Topçuoğlu, "İster sabit ister hareketli proteze sahip olalım, temizliği ve bakımı ihmal edildiğinde protez aralarında biriken bakteriler üreyerek çürüklere, diş eti problemlerine ve ağız kokusuna neden olabilir. Sabit veya hareketli protez kullanan bireylerin şikayetleri olmasa dahi 6 ayda bir diş hekimi kontrolüne gitmelerinde fayda var." ifadelerini kullandı.

Tarcan Topçuoğlu, sabit ve hareketli diş protezlerin bakımına ilişkin şu tavsiyelerde bulundu:

"Sabit protez kullanan bireylerin, dişlerini günde 2 kez fırçalamaları ve diş ipi kullanmaları dışında, protezlerin bakımı için özellikle boş dişlerin yerine gelen gövde bölümlerinin temizlenmesi amacıyla özel diş ipleri ve arayüz fırçaları kullanmaları gerekir. Sabit protezlerin bakımı düzgün şekilde yapılmazsa diş eti problemleri ağız kokusu gibi sıkıntılar kaçınılmaz olacaktır. Hareketli protezler ise yemeklerden sonra çıkarılıp bol su ile temizlenmelidir.

Ağız dokusunun sağlığı için her akşam yatmadan önce protez çıkarılmalıdır. Protezler her gün fırçalanarak üzerindeki besin artıkları ve plak temizlenmelidir. Fırçalama işleminde protezler için üretilmiş özel fırçalar veya yumuşak kıllı diş fırçaları kullanılabilir. Aşındırıcı özelliği olan ve aynı zamanda protez cilasını bozacak maddeler kesinlikle kullanılmamalıdır. Sabunlu su veya özel üretilmiş ürünler tercih edilmelidir. Protezi temizlerken deterjan, çamaşır suyu gibi kimyasallar kesinlikle kullanılmamalıdır."

Topçuoğlu, protezlerin haftada 2 kez sabaha kadar protez temizleme tabletlerinde bekletilmesi gerektiğini belirterek, bu sayede fırçalama ile yapılan mekanik temizliğin yanında kimyasal temizliğin de sağlanacağına dikkati çekti.

Protezin ağızda olmadığı zamanlarda mutlaka su içinde bırakılması gerektiğini aktaran Topçuoğlu, fırçalama işleminin düşüp kırılmayı önlemek için yumuşak bir havlu ya da su dolu bir kabın üzerinde yapılabileceğini ifade etti.

Topçuoğlu, köprü protezi bulunan kişiler, protezin altını temizlemediklerinde köprü ayağındaki dişlerde diş ve diş eti çekilmeleri meydana gelebileceğini belirterek, "Bu nedenle köprü vazifesi gören protezin altının temizliğinin çok iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir." görüşlerini paylaştı.

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Çamlıca Hospitadent Diş HastanesiDiş ProteziTarcan Topçuoğlu
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