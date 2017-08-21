Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108594
ALTIN
144.658
DOLAR
3.4937
STERLİN
4.4852
EURO
4.1109
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda...
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni geçmek
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni...
En fazla yerli golcü katkısı Trabzonspor'da
En fazla yerli golcü katkısı...
Türk eskrimine çağ atlatan 5 yıl
Türk eskrimine çağ atlatan 5...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 23 Ağustos'ta Irak'a gidecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları ele almak üzere 23 Ağustos'ta Irak’a ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 23 Ağustos'ta Irak'a gidecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları ele almak üzere 23 Ağustos'ta Irak’a ziyarette bulunacak.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 23:23
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 23 Ağustos'ta Irak'a gidecek

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları ele almak üzere 23 Ağustos'ta Irak’a ziyarette bulunacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere 23 Ağustos'ta Irak'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımızın, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Başbakan Haydar Ebadi, Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi, Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşmesi ve Iraklı Türkmen siyasetçilerle bir araya gelmesi, ardından Erbil’e geçerek IKBY (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) Başkanı Mesud Barzani ile bir görüşme yapması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Ecenur Çolak

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluDünyaIrakZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çelebi, Hindistan'daki CSIA havalimanı için teklif verdi
Çelebi, Hindistan'daki CSIA havalimanı için teklif verdi
Akbank'a
Akbank'a "Altın Stevie Ödülü"
Şehit yakını ve gazilerin atamaları yapıldı
Şehit yakını ve gazilerin atamaları yapıldı
Bir haftada 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
Bir haftada 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
Şükrü Kızılot hayatını kaybetti
Şükrü Kızılot hayatını kaybetti
THY bayramda ek sefer yapacak
THY bayramda ek sefer yapacak
Astana'daki Suriye toplantısı ertelendi
Astana'daki Suriye toplantısı ertelendi
Öksüz'ün hangi hattı kullandığını ABD konsolosluğu nereden biliyordu?
Öksüz'ün hangi hattı kullandığını ABD konsolosluğu nereden biliyordu?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim