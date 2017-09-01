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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Arakan'ı özel temsilci Annan ile görüşeceğim

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Arakan'da Müslümanlara yapılan saldırılar) Bugün saat 16.00 gibi eski BM Genel Sekreteri, şimdi özel temsilci Kofi Annan ile bir telefon görüşmesi yapacağım." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Arakan'ı özel temsilci Annan ile görüşeceğim

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Arakan'da Müslümanlara yapılan saldırılar) Bugün saat 16.00 gibi eski BM Genel Sekreteri, şimdi özel temsilci Kofi Annan ile bir telefon görüşmesi yapacağım." dedi.

01 Eylül 2017 Cuma 16:48
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Arakan'ı özel temsilci Annan ile görüşeceğim

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arakan'da Müslümanlara yapılan saldırılarla ilgili olarak, bugün eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan ile telefon konuşması yapacağını belirterek, "İslam İşbirliği Teşkilatını da hareketlendirdik. Bu yıl Arakan'la ilgili bir zirve yapacağız. Bu soruna kesin bir çözüm bulmamız lazım." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'ın Kemer ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Programda konuşan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile sabah telefonda bayramlaştığını ve kendilerine Kemer'de bayramlaşmaya katılacağını söylediğini, Erdoğan ve Yıldırım'ın Kemer'e selam gönderdiğini söyledi.

"Türkiye istikrarlı bir şekilde emin adımlarla hedeflerine ulaşıyor." diyen Çavuşoğlu, 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için çalıştıklarını, 2053 ve 2071 hedeflerinin de altyapısını hazırladıklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, ülkenin cumhuriyetin kuruluşundan sonraki en zor süreçleri geçirdiğini, etrafında da ateş çemberinin bulunduğunu ve bu ateş çemberinde ateşkes olması için çalıştıklarını anlattı. 

Arakan'la ilgili zirve yapılacak

Arakan'da yaşanan katliamlara değinen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, orada Müslümanlara karşı zulüm yapıldığını vurgulayarak, Türkiye'den başka duyarlılık gösteren bir Müslüman ülke olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, Bangladeş ile yaptıkları görüşmede "Kapılarınızı açın, ne kadar masrafınız varsa biz karşılayacağız." dediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arakanlı kardeşlerimize her türlü desteği veriyoruz. İnşallah bu sorunun kesin çözümü için adımlar atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız gece gündüz çaba sarf ediyor. Dün akşam da Endonezya ve Malezya Cumhurbaşkanları ile görüştü. BM Genel Sekreteri ile görüştü. Onun talimatları ile bugün saat 16.00 gibi eski BM Genel Sekreteri, şimdi özel temsilci Kofi Annan ile bir telefon görüşmesi yapacağım. İslam İşbirliği Teşkilatını da hareketlendirdik. Bu yıl Arakan'la ilgili bir zirve yapacağız. Bu soruna kesin bir çözüm bulmamız lazım."

Dünyada insani yardım açısından ABD'den sonra Türkiye'nin ikinci sırada yer aldığını ifade eden Çavuşoğlu, ABD'nin 6,3 milyar dolar, Türkiye'nin ise 6 milyar dolar insani yardım yaptığını bildirdi.

Muhabir: Sinan Özmüş

Anahtar Kelimeler:
ArakanBayramlaşma ProgramıDışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluKofi AnnanKurban BayramıPolitika
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