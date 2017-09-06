Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Arakanlı Müslümanlar için Bangladeş'e gidecek

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Myanmar'ın Arakan (Rakhayn) eyaletinin kuzeyinde meydana gelen olaylar nedeniyle Bangladeş’e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların (Rohingaların) yaşam koşullarını yerinde incelemek amacıyla 7-8 Eylül'de Bangladeş'i ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu, Myanmar'ın Arakan eyaletinin kuzeyinde meydana gelen olaylar sonucunda Bangladeş’e sığınmak zorunda kalan yaklaşık 120 bin Rohinga mültecisi ile bu ülkeye daha önce sığınan Rohingaların yaşam koşullarını yerinde incelemek ve Türkiye'nin bu konudaki desteğini belirtmek amacıyla Bangladeş'i ziyaret edecek.

Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında başkent Dakka’da Bangladeşli yetkililer ve uluslararası yardım kuruluşlarının temsilcileriyle görüşecek.

Açıklamada, Myanmar sınırındaki Cox’s Bazar şehrine gidilerek sığınmacıların yaşadığı kampların ziyaret edilmesi ve yardım malzemesi götürülmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Muhabir: Uğur Çil



