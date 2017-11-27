Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Az gelişmiş ülkelerin sorunlarını küresel gündemde tutacağız

ANTALYA - (AA) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye olarak en az gelişmiş ülkelerin sorunlarını küresel gündemde tutmaya devam edeceklerini bildirdi.

Birleşmiş Milletler koordinasyonunda ve Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "9. Küresel Güney-Güney Kalkınma Fuarı 2017", Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesinde bulunan Titanic Deluxe Otel'de başladı.

Organizasyonun açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 9. Küresel Güney-Güney Kalkınma Fuarı gibi çok önemli bir etkinliğin Türkiye ve Antalya'da gerçekleştiriliyor olmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Çağın dönüşüm çağı olduğunu, pek çok olumlu gelişmelerin dünyanın her bölgesinde görüldüğünü, fakat çok sayıda sorunla da karşı karşıya bulunulduğunu anlatan Çavuşoğlu, Türkiye olarak bu sorunlardan en çok etkilenen ülkelerin seslerinin daha fazla arz edilmesini, bu ülkelerin ve toplumların seslerinin daha fazla gündeme getirilmesini istediklerini bildirdi.

Bunun da ancak iş birliğinin artırılması ve daha fazla tecrübe aktarımıyla mümkün olabileceğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, Güney-Güney İşbirliğini (GSSD), kaynakların, teknolojin ve bilginin küresel güney ülkeleri arasında paylaşımı olarak adlandırıldığını vurguladı. Çavuşoğlu, Güney-Güney İşbirliğinin adımının 1978 yılında Buenos Aires'te güney ülkeleri için düzenlenen bir konferansta atıldığını anımsatarak, geçen süre içinde çok önemli mesafeler kat edildiğini ifade etti.

Ancak dünyanın bir bölümünün hala açlık, bulaşıcı hastalıklar, doğal afetler, terör başta olmak üzere birçok zorlukla karşı karşıya olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunları çözerek terör ve aşırıcılığı besleyen sorunların ortadan kaldırılması gerektiğine işaret etti.

"Türk firmalarının en az gelişmiş ülkelere yatırım için teşvik ediyoruz"

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak Güney-Güney İşbirliği ilkelerini on yıllardır uyguluyoruz. İçişlerine karışmama, karşılıklı saygı, egemenlik ve karşılıklı fayda anlayışı çerçevesinde çok boyutlu iş birliğine önem veriyoruz. İnsani dış politikamız çerçevesinde mazlumların yardımlarına koşuyoruz. Yoksulluk, çatışma, doğal afet yaşayan halklara yardım elimizi uzatıyoruz. Aynı zamanda ticaret ve yatırımların artırılmasına önem veriyoruz. İkili ticaret hacimlerinin artırılması için Türk firmalarının özellikle en az gelişmiş ülkelere yatırım yapmaları için teşvik ediyoruz.

Ülkemizin ilk kalkınma yardımı 1920'li yıllarda Afganistan'a yönelik oldu. Bugün hala Afganistan'a nasıl daha fazla yardım edebiliriz diye konuşuyoruz. Türkiye'nin özellikle insani ve kalkınma yardımları 1980'li yıllardan sonra artmaya başladı. Önce Sahra Altı Afrika'ya ulaştık. Daha sonra soğuk savaşın ardından Orta Asya'ya yöneldik, Güney Kafkasya ve Balkanlar'ın kalkınması için ciddi gayret sarf ettik. Yakın geçmişte ise Türkiye ekonomisinin de büyümesiyle daha uzak coğrafyalara, Ortadoğu, Afrika, Asya, Pasifik, Latin Amerika, Karayip ülkeleri...vs hepsine kalkınma ve insani yardımlarımızı etkin ve güçlü bir şekilde ulaştırmak için tüm kuruluşlarımız ve sivil toplum örgütlerimizle bir seferberlik anlayışı içinde çalışıyoruz."

Türk Kızılayı, AFAD, TİKA gibi kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle seferberlik anlayışı içinde çalıştıklarını ve dünyanın 120 ülkesinde faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, gerçekleştirilen yaklaşık 6 milyar dolarlık insani ve kalkınma yardımıyla Türkiye'nin dünyada ABD'den sonra ikinci durumda bulunduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, "Milli gelire oranda ise dünyada açık ara birinciyiz. Gelirimizin binde 80'ini insani ve kalkınma yardımlarına veriyoruz. Bize en yakın ülkenin oranı binde 49. Biz bununla onur duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda insani ve kalkınma yardımlarını artıracağız. Dış politikamızın da esasen temel ilkesi girişimci ve insani dış politikadır." diye konuştu.

Çavuşoğlu'na liderlik plaketi

Bu arada organizasyon, protokol üyelerinin aile fotoğrafı çekinmesiyle başladı. Açılış konuşmalarının ardından GSSD Direktörü Jorge Chediek, Bakan Çavuşoğlu'na Expo 2017 liderlik plaketini takdim etti.

Daha sonra fuarın açılış kurdelesi kesildi. Mevlüt Çavuşoğlu, açılan stantları gezerek bilgi aldı.

Teması, "Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Dönüşüm Çağında Güney-Güney İşbirliği: Buenos Aires Kalkınmakta Olan Ülkeler İçin Teknik İşbirliği Eylem Planı'nın 40. Yıldönümüne Giden Yol" olarak belirlenen GSSD Fuarının, 2019 yılında Buenos Aires'te düzenlenecek BAPA+40 Konferansından önce Güney-Güney İşbirliği bağlamında gerçekleştirilecek son büyük uluslararası etkinlik olduğu bildirildi.

Muhabir: Leyla Ataman Koyuncuoğlu







