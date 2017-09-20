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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dinlere saldırmak yerine terörün temel nedenlerini yok etmeliyiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta Terörle Mücadele Küresel Forumu 8. Bakanlar Toplantısı'nda, DEAŞ ve benzeri terör örgütlerinin ideolojilerini yok etmek yerine terörün temel nedenlerinin temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dinlere saldırmak yerine terörün temel nedenlerini yok etmeliyiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta Terörle Mücadele Küresel Forumu 8. Bakanlar Toplantısı'nda, DEAŞ ve benzeri terör örgütlerinin ideolojilerini yok etmek yerine terörün temel nedenlerinin temizlenmesi gerektiğini söyledi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 22:15
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dinlere saldırmak yerine terörün temel nedenlerini yok etmeliyiz

NEW YORK (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "DEAŞ ve benzeri terör örgütlerinin ideolojilerini öldürmek yerine kolay yolu seçerek Müslümanlara ve İslam'a saldırılıyor. Myanmar'da olanlar için Budizmi ya da Budistleri suçlayıp, onlara saldıramayız. Dinlere saldırmak yerine terörün temel nedenleri ve ideolojisini yok etmemiz gerek." dedi.

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında New York'ta düzenlenen Terörle Mücadele Küresel Forumu'nun (TMFK) 8. Bakanlar Toplantısı'nda konuştu.

Terör tehdidine karşı kaynakların seferber edildiğini ve TMKF'nin 20'den fazla uygulamasının yerine getirildiğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye ve ABD'nin girişimiyle sivil hedeflerin korunmasına yönelik yeni bir uygulama daha ekleneceğini ifade etti.

Çavuşoğlu, terörle mücadelede bir terör örgütünü destekleyerek diğerini yenme konusunda başarılı olunamayacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Terör örgütlerinin ideolojilerini öldürmemiz gerektiğini unutmayalım ama bunu göremiyoruz. Özellikle Avrupa'da, Avrupa Parlamentosu'nda, AB üyesi ülkeler arasında Marksizm, Komünizm gibi sırf aynı ideolojileri paylaştıkları için bazı terör örgütlerini destekleyen siyasi partiler ve politikacılar görüyoruz. Benim hiçbir ideolojiyle sorunum yok, ideolojilerinizi demokratik olarak savunabilirsiniz ama sırf aynı ideolojiyi paylaşıyorsunuz diye terör örgütlerini destekleyemezsiniz. Avrupa'da bazı politikacıların PKK terör örgütünü terör listesinden çıkarmaya çalıştığını görüyoruz. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "DEAŞ ve benzeri terör örgütlerinin ideolojilerini öldürmek yerine kolay yolu seçerek Müslümanlara ve İslam'a saldırılıyor. Myanmar'da olanlar için Budizmi ya da Budistleri suçlayıp, onlara saldıramayız. Dinlere saldırmak yerine terörün temel nedenleri ve ideolojisini yok etmemiz gerek." değerlendirmelerinde bulundu.

Terörle mücadelede daha fazla uluslararası iş birliği çağrısı yapan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu nedenle halka açık alanların terör saldırılarından daha iyi korunması için TMKF'nin sivil hedeflerin korunması girişiminde yer aldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, TMKF'nin Türkiye'nin terörle mücadele çalışmalarında önemli bir rol oynadığını ve Türkiye'nin de bu forumda gerek girişimlerle gerek finansal destekle aktif rol oynamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.



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