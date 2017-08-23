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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Erbil'den beklentimiz referandumun iptalidir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum kararına ilişkin, "Erbil'den beklentimiz son derece sade ve nettir. Bu referandum kararının iptal edilmesidir." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Erbil'den beklentimiz referandumun iptalidir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum kararına ilişkin, "Erbil'den beklentimiz son derece sade ve nettir. Bu referandum kararının iptal edilmesidir." dedi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:03
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Erbil'den beklentimiz referandumun iptalidir

BAĞDAT (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'ta mevkidaşı İbrahim Caferi ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ikili görüşmede, ortak çıkarları ilgilendiren konularda faydalı görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Irak’ın DEAŞ'a karşı verdiği zorlu mücadele sonrası elde ettiği başarılardan ve özellikle Musul’un DEAŞ'tan temizlenmesinden dolayı Türkiye’nin duyduğu memnuniyeti bir kez daha ilettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, Telafer'de de DEAŞ'a karşı operasyonların başlamasından mutluluk duyduklarını ve DEAŞ’ın diğer bölgelerden de bir an önce temizlenmesi konusunda Irak'ı desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Telafer'in Türkmen kimliğinin korunması yönündeki beklentilerini de paylaştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak DEAŞ ile mücadelede olduğu gibi DEAŞ sonrası Irak ve şehirlerinin yeniden imarı ve Irak'ta ulusal uzlaşma çabalarına desteğimizi güçlü bir şekilde vermeye, tüm imkanlarımızla kardeş Irak halkının yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Bağdat'a, Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğüne, siyasi birliği ve egemenliğine verdiği önemi, birlik ve beraberliğin korunması için yanlarında olduklarını bir kere daha vurgulamak için geldiklerini belirtti. Terörün her türlüsüne karşı mücadeleyi birlikte sürdürme konusunda ortak iradeleri olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "PKK da DEAŞ gibi Irak'ın sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü, huzuru, birlik beraberliğine karşı bir tehdittir. PKK'nın da Irak’tan temizlenmesi için birlikte hareket edeceğiz ve her türlü desteği Irak güçlerine vereceğiz. Irak ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekonomik iş birliğini güçlendirip ikili ticaret hacmini artırmak için de mevcut mekanizmalardan faydalanılması ve karşılıklı ziyaretlerin devam ettirilmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye ve Irak’ın kaderleri ortaktır. Aynı coğrafyayı, aynı kaderi paylaşıyoruz ve bu anlayış üzerine inşallah ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz." şeklinde konuştu.

"Beklentimiz net"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Erbil yönetiminden beklentilerinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Erbil'den beklentimiz son derece sade ve nettir. Bu referandum kararının iptal edilmesidir. Bağdat'tan taleplerinin yerine gelmesi konusunda görüşmelerini sürdürüyorlar. Bundan dolayı mutluluk duyuyoruz fakat bölgenin istikrarı, birliği, beraberliği çok önemli. Kürt kardeşlerimizin de menfaati ve geleceği Irak'ın birlik ve beraberliğindedir. Bu konudaki düşüncelerimizi de kendilerine bir kez daha bugün aktaracağız."

Muhabir: Haydar Hadi, Meltem Bulur

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluDünyaIKBY
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