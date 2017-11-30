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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Pentagon başkanını dinlemiyorsa sonuçta bizi ilgilendirir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'YPG'ye silah verilmeyeceğini' söylediğini belirterek, "Pentagon kendi başkanını dinlemiyorsa sonuçta bizi ilgilendirir. Çünkü oraya verilen silahlar bize bir tehdittir." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Pentagon başkanını dinlemiyorsa sonuçta bizi ilgilendirir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'YPG'ye silah verilmeyeceğini' söylediğini belirterek, "Pentagon kendi başkanını dinlemiyorsa sonuçta bizi ilgilendirir. Çünkü oraya verilen silahlar bize bir tehdittir." dedi.

30 Kasım 2017 Perşembe 16:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Pentagon başkanını dinlemiyorsa sonuçta bizi ilgilendirir

BAKÜ(AA)- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Dışişleri Bakanlığı üçlü toplantısı yapıldı.

Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin MGK kararlarına atıfta bulunarak Afrin'e bir operasyon ihtimali olup olmayacağına yönelik sorusu üzerine Bakan Çavuşoğlu, MGK'nın Türkiye'ye yönelik tehditler ve buna karşı nasıl tedbirler alınacağının değerlendirildiği bir platform olduğunu ve hükümete de tavsiyelerde bulunduğunu anlattı. Kendisinin de katıldığı kurul toplantısında özellikle Afrin bölgesinden gelen tehdidi de değerlendirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, söz konusu bölgeden Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde orada bulunan Türk askerine ve sınırları aşarak Türkiye'ye çok sayıda tacizler geldiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, "Nasıl daha önce Fırat Kalkanı Operasyonu bölgesinde Kilis’e ve bölgeye tehdit geldiği zaman hiç tereddüt etmeden o bölgeye girdiysek, DEAŞ’ı temizlediysek, Afrin veya başka bir bölgeden de Türkiye’ye yönelik tehdit geldiği zaman hiç bir tereddüt göstermeden oralara gireriz, oraları teröristlerden temizleriz. Yani Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bir gece ansızın gelebiliriz, girebiliriz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bu çerçevede ilgili kurumların görevinin de her zaman hazır olmak olduğunu ifade etti.

'Pentagon kendi başkanını dinlemiyorsa...'

Bakan Çavuşoğlu, Pentagon'un YPG'ye verilen silah yardımının devam ettiğiyle ilgili açıklamasının hatırlatılması üzerine de ABD Başkanı Trump’ın bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, 'bundan sonra YPG’ye silah verilmeyeceğini' söylediğini hatırlattı. Çavuşoğlu, "Biz ABD’nin iç işlerine karışmayız ama Pentagon kendi başkanını dinlemiyorsa sonuçta bizi ilgilendirir. Çünkü oraya verilen silahlar bize bir tehdittir ama bu biraz da ABD’nin iç meselesidir. ABD gibi önemli bir ülkenin başkanının sözünün tutulması gerekiyor. Biz Türkiye olarak buna çok önem veriyoruz. Biz verdiğimiz her sözü tutarız." diye konuştu.

"Askeri, savunma ve savunma sanayi alanlarında iş birliğimizi güçlendirebiliriz"

Çavuşoğlu, iki kardeş ülkeyle üçlü mekanizmayı oluşturmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toplantıda ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirme ve bunu yaparken ağırlık verilmesi gereken alanları değerlendirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, ekonomik bağların güçlendirilmesinin önemli olduğunu ve bunun için ticaretin önündeki engelleri kaldırmak, ticaret anlaşmalarını bir an önce imzalamak gerektiğini ifade etti.

Ulaştırma ve enerji gibi alanlarda da iş birliğini güçlendirmek gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Özellikle askeri, savunma ve savunma sanayi alanlarında iş birliğimizi güçlendirebiliriz. Bu alanlarda birbirimize rakip değiliz, tam tersine tamamlayıcıyız." diye konuştu.

"Eğitim uçaklarını, kardeş bir ülkeden almak istiyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, üç ülkenin savunma sanayinde iş birliğine yönelik planlarının sorulması üzerine, geçmişten bu yana kardeş Pakistan'ın bu alanda yeni teknolojiler gerçekleştirdiğini ve teknoloji transferleri yaptığını anlattı. Pakistan'ın özellikle eğitim uçakları konusunda sadece bölgede değil dünyada öncü olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Hem Azerbaycan hem de Türkiye olarak bu eğitim uçaklarını Pakistan'dan, kardeş bir ülkeden almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Üç ülkenin bu alanda çoğu noktada birbirini tamamlayıcı özellikleri olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, savunma sanayisinde hem iş birliği yapma hem de alımlarda birbirlerine öncelik verme konusunu değerlendirdiklerini kaydetti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Karabağ meselesine ilişkin, sorunun çözümü ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarının azad edilmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi. Bu konuda iki ülke cumhurbaşkanlarının da iş birliği ve sürekli temas içinde olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşmelerde eğer Rusya kararlı olursa bu sorunun çözülebileceğini ve böyle bir inisiyatifi Türkiye'nin destekleyeceğini de söylemiştir. Azerbaycan'ın kabul edebileceği her formülü biz destekleriz, biz de yardımcı oluruz." dedi.

Muhabir: Meltem Bulur-Tolga Özgenç

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