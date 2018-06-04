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Dışişleri Bakanlığı: Münbiç için yol haritası onaylandı

Dışişleri Bakanlığının Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesine ilişkin açıklamasında, "İki Bakan Münbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştır." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı: Münbiç için yol haritası onaylandı

Dışişleri Bakanlığının Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesine ilişkin açıklamasında, "İki Bakan Münbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştır." ifadesine yer verildi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 18:48
Dışişleri Bakanlığı: Münbiç için yol haritası onaylandı

WASHINGTON/ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ticaret Odasında Turkish Heritage Organizasyonu'nun (THO) düzenlediği toplantıda Türk ve Amerika iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmeye değinerek, "Bizim tarafımızdan PKK/YPG ve FETÖ iki önemli sorun ve bu konularda müttefikimizin bizim yanımızda durmasını umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

"İlerleme sağladığımız için çok memnun oldum"

Görüşmeye ilişkin, "Kayda değer bir ilerleme sağladığımız için çok memnun oldum." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, "Çok verimli ve başarılı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim." dedi.

"Münbiç için yol haritası onaylandı"

Dışişleri Bakanlığından, Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

İki bakanın bugünkü görüşmede Türkiye ve ABD'nin karşılıklı kaygılarını müttefik ortaklık ruhu içinde ele alma yönündeki taahhütlerinin sürdüğünü teyit ettiği kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Pompeo, ikili ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunmuş, terörün her şekli ve tezahürüne karşı mücadele etme konusundaki ortak kararlılıklarını yeniden vurgulamıştır. İki Bakan, Suriye konulu Ortak Çalışma Grubu'nun, Münbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanması için adımların atılmasını da içerecek şekilde Suriye'de ortak çıkarları ilgilendiren konularda ikili iş birliğimizin geleceğine ilişkin tavsiyelerini değerlendirmiştir. İki Bakan, bu amaç doğrultusunda bir yol haritasını onaylamış ve sahadaki gelişmelerin yakından takip edilmesine ilişkin mutabakatlarını yansıtacak şekilde haritanın uygulanması hususundaki ortak taahhütlerini vurgulamıştır."

İki ülke arasındaki ilişkiler ve diğer konuların da ele alındığının aktarıldığı açıklamada, belirtilerek, "Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Pompeo ayrıca Türkiye-ABD ikili ilişkilerini de ele almış ve çalışma grubu mekanizması toplantılarının ikili ilişkilerimizde öne çıkan mevcut meselelere çözüm bulunabilmesi için sürdürülmesi hususunda mutabık kalmıştır. İki bakanın görüşmesinin hemen ardından, Adli ve Diğer Konulara ilişkin Çalışma Grubu'nun ön oturumu gerçekleştirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Muhabir: Muhammed Bilal Kenasari,Hakan Çopur,Barış Seçkin

Anahtar Kelimeler:
- Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluABDPolitikaTürkiye
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