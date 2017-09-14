Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108156
ALTIN
147.096
DOLAR
3.4550
STERLİN
4.5682
EURO
4.1063
Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor
Süper Lig'de 5. haftanın perdesi...
Beşiktaş taraftarı Porto galibiyeti sonrası Çarşı'ya koştu
Porto galibiyeti sonrası taraftar Çarşı'ya...
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman açıklaması
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman açıklaması
Beşiktaş'tan tarihi zafer
Beşiktaş'tan tarihi zafer
Vali Kaymak: “Samsunumuzun Gururu Oldunuz”
Vali Kaymak: “Samsunumuzun Gururu...

Dışişleri Bakanlığı: Referandumda ısrar etmenin mutlaka bir bedeli olacak

Dışişleri Bakanlığından, "IKBY’nin aksi yöndeki bütün dostane tavsiyelere rağmen referandum konusundaki yaklaşımında ısrar etmesinin mutlaka bir bedeli olacağını dikkate alması gerektiğini vurguluyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı: Referandumda ısrar etmenin mutlaka bir bedeli olacak

Dışişleri Bakanlığından, "IKBY’nin aksi yöndeki bütün dostane tavsiyelere rağmen referandum konusundaki yaklaşımında ısrar etmesinin mutlaka bir bedeli olacağını dikkate alması gerektiğini vurguluyoruz." denildi.

14 Eylül 2017 Perşembe 09:42
Dışişleri Bakanlığı: Referandumda ısrar etmenin mutlaka bir bedeli olacak

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuna ilişkin, "IKBY’nin aksi yöndeki bütün dostane tavsiyelere rağmen referandum konusundaki yaklaşımında ısrar etmesinin mutlaka bir bedeli olacağını dikkate alması gerektiğini vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak Temsilciler Meclisinin, “IKBY tarafından yapılması öngörülen bağımsızlık referandumunun yasa dışı olduğu ve bu girişimin reddedildiği” yönünde 12 Eylül'de aldığı kararın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Türkiye'nin, IKBY tarafından 25 Eylül'de yapılması planlanan referandumun IKBY başta olmak üzere "dost ve kardeş" Irak halkı ile bölge açısından arz ettiği risklere müteaddit açıklamalarıyla dikkat çektiği hatırlatılan açıklamada, bu girişim aleyhindeki görüşlerini de şüpheye yer bırakmayacak şekilde kayda geçirdiği vurgulandı.

Açıklamada, "Irak Temsilciler Meclisinin 12 Eylül tarihli kararını da Irak’ın siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne atfedilen önemin net bir ifadesi olarak görüyor ve kuvvetle destekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Türkiye ve uluslararası toplumun sağduyu sahibi tüm üyelerinin uyarılarına rağmen IKBY liderliğinin referandum bağlamındaki ısrarcı tutumu ve giderek "duygusal" bir hal alan açıklamalarının "endişe verici" olarak nitelendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"IKBY’nin aksi yöndeki bütün dostane tavsiyelere rağmen referandum konusundaki yaklaşımında ısrar etmesinin mutlaka bir bedeli olacağını dikkate alması gerektiğini vurguluyor, bu itibarla IKBY’yi bir an önce aklıselim ile davranmaya ve söz konusu hatalı yaklaşımından vazgeçmeye davet ediyoruz.

Türkiye, Bağdat-Erbil ilişkilerinin anayasal ve adil bir zeminde yürütülmesini, bu bağlamda, IKBY’nin anayasal anlaşmazlıklara dayanan meşru taleplerine ilişkin hususların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasını arzu etmektedir. Bu yaklaşımla merkezi hükümet ile IKBY arasındaki ilişkilerin toprak bütünlüğü, siyasi birlik ve karşılıklı fayda temelinde kuvvetlendirilmesi için Türkiye elinden gelen desteği vermeye hazırdır."

Muhabir: Ecenur Çolak

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıIKBYIrakKuzey IrakReferandumTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CarrefourSA'da WhatsApp üzerinden kırtasiye alışveriş imkanı
CarrefourSA'da WhatsApp üzerinden kırtasiye alışveriş imkanı
Herakles Lahdi Türkiye'ye getirildi
Herakles Lahdi Türkiye'ye getirildi
Öğretmenlerin 'isteğe bağlı yer değiştirme' sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin 'isteğe bağlı yer değiştirme' sonuçları açıklandı
Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin zeytin ağaçlarını kesti
Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin zeytin ağaçlarını kesti
BMGK Myanmar ordusunun aşırı güç kullanımını kınadı
BMGK Myanmar ordusunun aşırı güç kullanımını kınadı
Fransa'dan S-400 açıklaması
Fransa'dan S-400 açıklaması
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Arakan çağrısı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Arakan çağrısı
Avrupa'yı fırtına vurdu
Avrupa'yı fırtına vurdu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim