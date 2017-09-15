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Dışişleri Bakanlığından Belçika açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Belçika'da mahkemenin verdiği "PKK'lılar terörden yargılanamaz" kararına ilişkin, "Bu karar, Belçika'nın terörle mücadelede Avrupa'da ve dünyada zayıf halka olduğu gerçeğini bir kez daha göstermiştir." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından Belçika açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Belçika'da mahkemenin verdiği "PKK'lılar terörden yargılanamaz" kararına ilişkin, "Bu karar, Belçika'nın terörle mücadelede Avrupa'da ve dünyada zayıf halka olduğu gerçeğini bir kez daha göstermiştir." ifadesini kullandı.

15 Eylül 2017 Cuma 16:09
Dışişleri Bakanlığından Belçika açıklaması

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Belçika'da mahkemenin, aralarında PKK'nın sözde Avrupa elebaşlarının da olduğu 36 kişi ve kurumun terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanamayacağına hükmetmesine ilişkin, "Türkiye'nin güvenliğini ve çıkarlarını hedef alan terör örgütlerine verilen desteğin ibretlik yeni bir örneği olan bu karar, Belçika'nın terörle mücadelede Avrupa'da ve dünyada zayıf halka olduğu gerçeğini bir kez daha göstermiştir." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belçika İddianame Odasının dün açıkladığı ve PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Belçika Federal Savcılığı tarafından 2010'da başlatılan soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen kararının kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Türkiye'nin güvenliğini ve çıkarlarını hedef alan terör örgütlerine verilen desteğin ibretlik yeni bir örneği olan bu karar, Belçika'nın terörle mücadelede Avrupa'da ve dünyada zayıf halka olduğu gerçeğini bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu karara karşı Belçika Yüksek Mahkemesine gitme imkanı bulunmakta olup, hukuk mücadelesi henüz sona ermemiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, "Devletimiz bu kabul edilemez kararın temyiz sürecine de müdahil olacaktır. Bu vahim kararın Türkiye'nin ulusal güvenliğini hedef aldığı aşikar olup, Belçika ve Avrupa ülkelerinde artmakta olan terör tehdidi ile mücadelede de zafiyet doğuracağı açıktır." denildi.

Belçika'da mahkeme, aralarında PKK'nın sözde Avrupa elebaşlarının da olduğu 36 kişi ve kurumun terörle mücadele kanunları kapsamında yargılanamayacağına hükmetmişti.

İstinaf Mahkemesi, Brüksel Soruşturma Dairesinin "PKK'nın terör örgütü olmadığı" yönünde geçen yıl aldığı karara yapılan itirazı değerlendirmiş, kararda, terör örgütünün Avrupa'daki elebaşlarından Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 36 kişinin terörle mücadele kanunu çerçevesinde yargılanamayacağı, PKK'nın uluslararası silahlı mücadele yürüttüğü savunulmuştu.

Muhabir: Zuhal Demirci


Anahtar Kelimeler:
BelçikaPKKTerör örgütüTürkiye
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