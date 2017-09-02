Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110010
ALTIN
145.922
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4374
EURO
4.0575
Barcelona'dan Coutinho açıklaması
Barcelona'dan Coutinho açıklaması
Dursun Özbek: Şampiyonluğun en kuvvetli adayı olacağımıza inanıyorum
Dursun Özbek: Şampiyonluğun en kuvvetli...
Eylül Kibaroğlu: O kupa sadece benim evimde var
Eylül Kibaroğlu: O kupa sadece...
'Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım'
'Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım'
A Milli Futbol Takımı Ukrayna maçına hazır
A Milli Futbol Takımı Ukrayna...

Diyanet İşleri Başkan Vekili Keleş: Müslüman toplumların zulümleri önleyecek birlikleri yok

Diyanet İşleri Başkan Vekili Keleş, "Ne yazık ki Müslüman toplumların bu yaşanan zulümleri önleyebilecek ne bir birlikleri var ne de kurumları. Bu son derece üzücü bir tablo." dedi.

Diyanet İşleri Başkan Vekili Keleş: Müslüman toplumların zulümleri önleyecek birlikleri yok

Diyanet İşleri Başkan Vekili Keleş, "Ne yazık ki Müslüman toplumların bu yaşanan zulümleri önleyebilecek ne bir birlikleri var ne de kurumları. Bu son derece üzücü bir tablo." dedi.

02 Eylül 2017 Cumartesi 15:01
Diyanet İşleri Başkan Vekili Keleş: Müslüman toplumların zulümleri önleyecek birlikleri yok

MEKKE (AA) - Diyanet İşleri Başkan Vekili Ekrem Keleş, Mekke'de basın mensupları ve hac organizasyonu içinde yer alan ekip başkanları ile bayramlaşma programında bir araya geldi.

Hac ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi için bütün ekiplerin, bir ibadet şuuru içinde çalıştığını aktaran Keleş, hacıların Arafat vakfesini eda ettikten sonra hacın önemli diğer menasikini de yerine getirdiklerini ifade etti.

Hacıların bir kısmının ziyaret tavafını tamamladıklarını, bir kısmının yapmaya devam ettiğini dile getiren Keleş, haccın en önemli kısmı Arafat vakfesinin gerçekleştirildiğini, hacıların intikali ve Arafat'tan inişlerinin sorunsuz şekilde tamamlandığını bildirdi.

Hac öncesi Medine-i Münevvere ziyaretini yapmamış hacıların ayın 6'sından itibaren intikal etmeye başlayacaklarını söyleyen Keleş, oradan da Türkiye'ye dönüşlerin başlayacağını aktardı. Keleş, bütün ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

"Bayram sevincini yaşayamayan kardeşlerimizin hüznü"

Ekrem Keleş, bu süre zarfında, 13'ü özel şirket, 17'si Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla gelen 30 hacının hayatını kaybettiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Bu mübarek Kurban Bayramı'nı Mekke'de idrak etmenin sevincini yaşarken dünyanın dört bir tarafında zulme uğrayan, bayram sevincini yaşayamayan kardeşlerimizin hüznünü yüreklerimizin derinliklerinde hissetmekteyiz. En başta Arakan ve Suriye olmak üzere dünyanın muhtelif bölgelerinde acılar yaşayan insanların bir an önce bu zulümden kurtulması için Cenabıhakk'a dua ediyor, niyaz ediyoruz. Ne yazık ki Müslüman toplumların bu yaşanan zulümleri önleyebilecek ne bir birlikleri var ne de kurumları. Bu son derece üzücü bir tablo. Cenabıhak inşallah Müslümanlara bu zulümleri önleyebilecek güç, kuvvet, birlik, beraberlik ve bunu önleyebilecek kurumlar tesis etmeyi nasip eylesin diye dua ediyoruz. Yeryüzünde zulmü ortadan kaldırmak üzere vazifeli olan bir ümmet, bırakın zulmü ortadan kaldırmayı, yer yer zulmün bir parçası ve aracı olmaktan da kurtulamamaktadır. Bu da son derece üzücü bir tablo. Hal böyle olunca zulümlerden kurtulmak için zalimlerden medet ummak gibi bir takım çelişkiler de yaşıyoruz."

Bayramların neşe, sevinç ve huzur günleri olduğunu, Müslümanların bu sevinci daha da artırmaya çalışması gerektiğini belirten Keleş, bu en geniş ortak paydanın daha da güçlendirilmesini amaçladıklarını anlattı. Ekrem Keleş, "Bayramların asla bağdaşmayacağı atmosfer nefret, kindir, düşmanlıktır. Husumete ayıracak hiçbir vaktimiz yok. Dünyada fazlasıyla husumet var zaten. Böyle bir ortamda husumeti bertaraf edecek hoşgörüyü, sevgiyi, müsamahayı yaygınlaştırmamız gerekiyor." dedi.

"Kurbanlarımızın paylaşılması büyük önem taşıyor"

Kurban kesen vatandaşların elbette etlerini kendilerinin de yiyebileceğini, eşe dosta ikram edilebileceklerini belirten Keleş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ancak dünyada bu kadar açlık varken kurbanlarımızın paylaşılması büyük önem taşıyor. Milletimiz de bunun şuurunda. Geçen seneki Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla kesilen etlerin sayısı 240 bini aşmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla da kendiliğinden 10 bini aşkın kurban kesmek suretiyle dağıtmıştı. Bu seneki rakamlarımız, daha kesinleşmemekle birlikte o rakamları aşacak. Milletimize huzurunuzda çok teşekkür ediyoruz."

Muhabir: Aylin Sırıklı,Yusuf İzzettin Çelebi

Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkan VekiliEkrem KeleşMekkeTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: CHP Türkiye'nin aydınlık yüzü olmaya devam edecek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: CHP Türkiye'nin aydınlık yüzü olmaya devam edecek
Başbakan Yıldırım'dan bayram sürprizi
Başbakan Yıldırım'dan bayram sürprizi
Sınır karakolundaki Mehmetçik'in bayram sevinci
Sınır karakolundaki Mehmetçik'in bayram sevinci
Köylülerden Mehmetçik'e bayram ziyareti
Köylülerden Mehmetçik'e bayram ziyareti
Türk Kızılayı Suriye'de kurban eti dağıtıyor
Türk Kızılayı Suriye'de kurban eti dağıtıyor
Turizm merkezlerinde 'drone' ile yol kontrolü
Turizm merkezlerinde 'drone' ile yol kontrolü
Arakan'da yakılan köylerin uydu görüntüleri yayınlandı
Arakan'da yakılan köylerin uydu görüntüleri yayınlandı
İzmir Kuş Cenneti'nde flamingo rekoru kırıldı
İzmir Kuş Cenneti'nde flamingo rekoru kırıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim