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'Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına ilk defa bir hanımefendi atandı'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "İlk defa Türkiye Cumhuriyeti devleti Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Huriye Martı isminde bir hanımefendi atanmıştır. İnşallah Pazartesi günü görevine başlayacak." dedi.

'Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına ilk defa bir hanımefendi atandı'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "İlk defa Türkiye Cumhuriyeti devleti Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Huriye Martı isminde bir hanımefendi atanmıştır. İnşallah Pazartesi günü görevine başlayacak." dedi.

18 Kasım 2017 Cumartesi 12:26
'Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına ilk defa bir hanımefendi atandı'

ANKARA (AA) -Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Diyanet İşleri Başkanımız, hep birlikte yapılan istişareler sonucunda ilk defa Türkiye Cumhuriyeti devleti Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Huriye Martı isminde bir hanımefendi atanmıştır. Vekaleten atama kararını imzaladık. İnşallah Pazartesi günü görevine başlayacak." dedi.

Bozdağ, bütün illerde il müftü yardımcılarından en az bir tanesinin bundan sonra kadın olacağını söyleyerek, "Büyükşehirlerde belki daha fazla ama bütün illerde bir tane de kadın müftü yardımcısı atamasını gerçekleştireceğiz. Kadın vaizlerin sayısını da atıracağız, Kur'an kursu öğreticilerinin sayısını da artıracağız." açıklamasında bulundu.

'Diyanet Akademisi' adı altında yeni bir akademi kurmayı planladıklarını söyleyen Bozdağ, "Bu akademi, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapacak personelin bir kısmının adaylık eğitimini yapacak, diğer bir kısmının da meslek içi ve öncesi eğitim ve öğretimini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Diyanet Akademisi) Dini Yüksek İhtisas Merkezleri ve Diyanet Eğitim Merkezleri olarak iki bölümden oluşacak. Dini Yüksek İhtisas Merkezleri müftülerin, vaizlerin ve özel ihtisas gerektirenlerin eğitim ve öğretimini yapacak. Diyanet Eğitim Merkezleri, imam hatip, Kur'an kursu öğreticisi ve müezzin-kayyımların adaylık ve meslek içi eğitimlerini yapacak. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra belli bir süre buralarda eğitim ve öğretim almayanlar doğrudan imam hatip kadrolarına, Kur'an kursu öğreticisi kadrolarına, müezzin-kayyım, vaiz ve müftü kadrolarına atanamayacaklardır."


Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı BozdağDiyanet İşleri Başkan YardımcılığıPolitika
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