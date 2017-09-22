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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazını kıldırıp vaaz verdi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazını kıldırıp vaaz verdi

22 Eylül 2017 Cuma 10:03
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldırdı

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazını kıldırıp vaaz verdi. Vaazında vatandaşların hicri yeni yılını kutlayan Erbaş, Müslümanların bir ömür boyu namazı ve diğer bütün ibadetleri hayatın bir parçası olarak görmesi gerektiğini vurguladı.

Peygamberlerin sıdk, emanet, fetanet, ismet ve tebliğ vasıflarına sahip olduğunu anlatan Erbaş, "Peygamberler bu vasıflarla yaşadılar, görevlerini ifa ettiler." diye konuştu.

Sıdk kelimesinin anlamının "doğruluk ve dürüstlük" olduğunu belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Sadakat, dürüstlük, doğruluk olmadan Müslümanlık olmaz. 'Münafıklığın alameti üçtür' buyuruyor Peygamberimiz, 'Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete ihanet eder.' Rabb'imiz bu kötü vasıflardan, münafıklık alametlerinden hepimizi uzak eylesin."

"Çocukların 7 yaşına kadar kişiliği oluşur"

Erbaş, dürüstlük konusunda dikkatli olunması gerektiğini, çocukların, büyüklerin davranışlarını görerek büyüdüğünü ifade etti.

Çocukların yüzde 70'e yakınının 7 yaşına kadar kişiliğinin oluştuğunu dile getiren Erbaş, "Çocukların karşısında Rabb'imiz nasıl olmamız gerektiğini ve Efendimiz hangi özelliklerle yaşamamız gerektiğini bizden istiyorsa öyle yaşamak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş'ın konuşması sonrasında Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu dua etti. Duanın ardından vatandaşlarla selamlaşan Erbaş, Hacı Bayram Türbesi'ni ziyaret etti. Erbaş, burada vatandaşlarla sohbet edip çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Muhabir: Sefa Şahin

Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Ali ErbaşSabah NamazıTürkiye
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